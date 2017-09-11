Demonoid является одним из первых торрент-трекеров в мире. Он был основан в далеком 2003 году, раньше, чем в сети появились BitTorrent, The Pirate Bay и RuTracker. За свою долгую историю Demonoid пережил немало различных инцидентов, ресурс регулярно пропадал из онлайна на месяцы и даже долгие годы, но в итоге всегда «возвращался». Так произошло и на этот раз. Весной 2017 года трекер заработал после очередного продолжительного оффлайна, и теперь его владелец уверяет, что намерен вернуть ресурсу былую популярность.

Журналисты издания Torrent Freak побеседовали с создателем торрент-трекера, известным под псевдонимом Deimos, который недавно вернулся к управлению ресурсом. Основатель Demonoid открыто объяснил журналистам, что последний уход трекера в оффлайн был вызван разногласиями с человеком, который занимался большинством технических аспектов сайта, а также его собственными проблемами в семье. Deimos говорит, что уладить конфликт не удалось, и у него не оставалось выбора, пришлось снова становиться во главе Demonoid самому. «Я передал контроль не тем людям, с этого начались все проблемы. Пришло время снова взять все в свои руки», — признает разработчик.

Весной Demonoid был восстановлен из бэкапа, то есть вся БД ресурса сохранилась. Трекер вернулся на доменах Demonoid.pw и Dnoid.me. Сайт был запущен на новом железе, и тогда Deimos предупреждал, что выловил еще не все мелкие баги. Сейчас основатель трекера говорит, что работа на бэкэнде по-прежнему продвигается довольно медленно, но считает своей главной задачей возвращение пользователей на сайт. Хотя Demonoid насчитывает 8 млн зарегистрированных пользователей, большинство из них не заходили на сайт годами. Чтобы вновь привлечь интерес аудитории, сейчас идет активная работа над улучшением фронтэнда ресурса, в частности, на сайте уже можно заметить новый логотип, плюс готовится система кармы, списки друзей и интегрированные форумы.

«Я хочу снова видеть то комьюнити, что мы имели когда-то. Не знаю, возможно ли это, но это моя основная цель. Изначально все началось с модифицированного PHP-форума, на котором можно было размещать torrent-файлы. В какой-то момент мы начали использовать настоящий скрипт для индексации торрентов, написанный на PHP, и начали создавать первую версию того сайта, который существует сейчас», — вспоминает Deimos.

Demonoid по-прежнему является полузакрытым трекером, то есть попасть на сайт можно только по приглашениям. Однако это было сделано не для того, чтобы пользователи поддерживали определенное соотношение скачанного и отданного, и гнались за рейтингами.

«Система приглашений была создана, чтобы держать на расстоянии спамеров, троллей и так далее. Изначально она появилась из-за трудных людей, которые еще во времена DEMOnoid имели свою death metal группу. Мы старались открывать ресурс так часто, как только могли, но потом начались такие проблемы, и мы сделали сайт закрытым», — рассказывает Deimos, напоминая, что когда-то сайт начинался как площадка для публикации демо-записей метал-команд, отсюда и название — DEMOnoid.

Неизвестно, сумеет ли Deimos реализовать свой план и вернуть Demonoid былую славу, все же сейчас не лучшие времена для торрент-трекеров, ресурсы закрываются один за другим, а пользователи все чаще предпочитают стриминговые сервисы, а не загрузку файлов. Тем не менее, основатель Demonoid твердо намерен пытаться до последнего и предпочитает смотреть в будущее, а не в прошлое.