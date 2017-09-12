Специалисты компании Avast отмечают всплеск количества атак на смартфоны и планшеты на базе Android. Во втором квартале 2017 года этот показатель вырос почти на 40%.
Так, среднемесячный показатель увеличился с 1,2 миллиона до 1,7 миллиона. Исследователи выяснили, что в месяц в среднем появляется 788 новых вариантов малвари, что на 22,2% больше, чем во втором квартале 2016 года.
В отчете экспертов сообщается, что три самые распространенные мобильные угрозы — это ПО, разработанное для шпионажа и кражи личных данных («перехватчики root-доступа»), а также adware для показа пользователям нежелательной рекламы («загрузчики/дропперы» и «фейковые приложения»).
В итоге топ-3 мобильных угроз второго квартала 2017 года, по мнению Avast, выглядит следующим образом:
- Перехватчики root-доступа (22,8%). Перехватчики создают запрос на root-доступ или получают его с помощью эксплоитов. Эти вредоносные программы контролируют устройство, шпионят за пользователем и похищают различные данные.
- Загрузчики (22,76%). Загрузчики или дропперы используют методы социальной инженерии, чтобы обманом вынудить жертву установить дополнительные вредоносные приложения. Дропперы также используются для отображения полноэкранных рекламных объявлений даже вне приложений. Такая реклама не просто раздражает пользователей, но и зачастую перенаправляет их на вредоносные сайты.
- Фейковые приложения (6,97%). Поддельные приложения, которые выдаются за подлинные, чтобы увеличить число скачиваний и показывать пользователям рекламу.
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