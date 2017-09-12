Специалисты компании Avast отмечают всплеск количества атак на смартфоны и планшеты на базе Android. Во втором квартале 2017 года этот показатель вырос почти на 40%.

Так, среднемесячный показатель увеличился с 1,2 миллиона до 1,7 миллиона. Исследователи выяснили, что в месяц в среднем появляется 788 новых вариантов малвари, что на 22,2% больше, чем во втором квартале 2016 года.

В отчете экспертов сообщается, что три самые распространенные мобильные угрозы — это ПО, разработанное для шпионажа и кражи личных данных («перехватчики root-доступа»), а также adware для показа пользователям нежелательной рекламы («загрузчики/дропперы» и «фейковые приложения»).

В итоге топ-3 мобильных угроз второго квартала 2017 года, по мнению Avast, выглядит следующим образом: