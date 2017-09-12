На прошлой неделе ИБ-специалсты предупредили о возобновлении вымогательских атак, направленных на неправильно настроенные серверы MongoDB. Первую волну таких атак можно было наблюдать в начале 2017 года, тогда десятки преступных групп взламывали уязвимые установки MongoDB, ElasticSearch, Hadoop, CouchDB, Cassandra и MySQL, стирали из БД информацию и требовали у владельцев серверов выкуп за возвращение данных (которых у злоумышленников зачастую попросту не было, так как их уничтожали безвозвратно).

Недавно вымогатели активизировались снова, и хотя по сравнению с началом года число атакующих мало, группировки подошли к делу с размахом, и их атаки причиняют едва ли не больший ущерб. К примеру, если зимой преступники сумели скомпрометировать 45 000 БД за месяц активной деятельности, а теперь группировка Cru3lty взломала 22 449 БД за одну неделю.

Разработчики MongoDB не могли оставить происходящее без внимания. Так, в блоге компании появилось сообщение от старшего директора по безопасности продуктов Дави Оппенгеймера (Davi Ottenheimer). Он пишет, что разработчики оказывают помощь ИБ-специалистам и тоже стараются разобраться в происходящем. К сожалению, пока выводы получаются совсем не утешительные.

«Мы изучили детали, чтобы понять, где и когда пользователи оставляют свои системы незащищенными (подключенными к интернету без пароля для учетной записи администратора), и кто их атакует», — рассказывает Оппенгеймер.

Разработчики признают, что проблемы возникли еще до релиза версии 2.6.0. Дело в том, что дефолтная конфигурация ранних версий MongoDB позволяла кому угодно подключиться к интерфейсу администратора, не только через localhost, но откуда угодно. Хуже того, учетная запись администратора работала без пароля, что и вовсе было настоящим подарком для злоумышленников. Хотя компания быстро осознала свои ошибки и устранила эти проблемы, уязвимые версии установок уже разошлись по всему интернету, их применяли хостинг-провайдеры и такие гиганты, как Amazon. В результате тысячи небезопасных серверов MongoDB оказались легкими мишенями для преступников.

Однако теперь изучение проблемы выявило, что от атак вымогателей страдают отнюдь не только администраторы старых и уязвимых версий. Исследователи пишут, что пользователи самостоятельно саботируют защиту своих серверов и игнорируют даже простейшие правила безопасности. В результате серверы «смотрят» в интернет вообще без паролей. Разработчики MongoDB и ИБ-специалисты согласны, что в основном именно такие установки страдают в ходе новой вымогательской кампании.

Разработчики в очередной раз напоминают администраторам о необходимости своевременного обновления ПО и призывают хотя бы изучить настройки и обезопасить файлы конфигурации БД. Также в своем послании Оппенгеймер сообщил, что грядущий релиз 3.5.7 (а также 3.6.x) принесет строгую привязку localhost-only, которая будет применяться по умолчанию для всех сборок.