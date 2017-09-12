Минувшим летом Владимир Путин подписал закон 29.07.2017 № 276-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации”», который вступит в силу 1 ноября 2017 года. Закон позволит российским властям блокировать сайты и сервисы, посредством которых можно получить доступ к заблокированным в РФ ресурсам. Таким образом «в опале» могут оказаться VPN-сервисы, анонимайзеры, Tor и так далее.

Журналисты «Ведомостей» поинтересовались у одного из авторов технологии луковой маршрутизации, Дэвида Гольдшлага, каким образом Роскомнадзор сможет бороться с Tor. Разработчик рассказал изданию, что регулятор может воспользоваться следующей методикой.

Когда пользователь вводит в браузере адрес сайта, на который желает попасть, его запрос в зашифрованном виде передается на первый, входной узел с собственным IP-адресом. Для тех, кт не знает, как работает Tor, Гольдшлаг пояснил, что узлы бывают двух типов – публичные и непубличные. И российские пользователи Tor чаще всего подключаются к публичным. IP-адреса публичных узлов доступны в открытом доступе, так что регулятор может внести эти адреса, а также IP-адреса .onion-сайтов, в реестр запрещенных ресурсов и на уровне провайдеров ограничить доступ к Tor. Гольдшлаг подчеркивает, что это сложно, но технически выполнимо, просто провайдеры должны действовать сообща. При этом специалист отказался обсуждать с журналистами планы Роскомнадзора относительно Tor.

По словам Гольдшлага, хороший пример того, как это делается на национальном уровне, – Китай, но ограничения на уровне провайдеров применяются во многих странах, в том числе в США. Разработчик отметил, что за последние пять лет количество российских пользователей Tor увеличилось в 3 раза (по данным «Ведомостей» таковых насчитывается более 200 000).

Руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк полагает, что для блокировки входных узлов Tor Роскомнадзору вполне хватит вышеупомянутого «закона об анонимайзерах». Процесс будет запущен (если будет) не раньше середины декабря 2017 года, так как сначала ведомство должно будет попросить сервис не предоставлять доступа к запрещенным сайтам, выждать положенные 30 дней и, если ответа не будет, начать выявлять входные узлы. Козлюк сомневается, что Роскомнадзор решится заблокировать доменную зону .onion полностью, все же .onion-сайтов множество, и их, в числе прочих, используют СМИ, научные сообщества и социальные сети.