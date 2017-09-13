20 сентября 2017 года, в рамках выставки InfoSecurity Russia, пройдет секция «От натурального обмена к блокчейну: эволюция безопасности», в рамках которой эксперты рассмотрят наиболее значительные вехи развития финансовой отрасли через призму безопасности: натуральный обмен и первая транзакция, пластиковые карты и банкоматы, телефонный и интернет-банкинг и, наконец, централизованная и децентрализованная криптовалюта, блокчейн.

В ходе секции эксперты обсудят нижеперечисленные, а также многие другие темы:

краткая история денег: от бартера к банкнотам;

перспективы развития технологий в ПС Мир;

криптовалюта: правовые аспекты;

уголовно-правовые проблемы преступлений в сфере платежных карт;

blockchain: ожидание и реальность;

В мероприятии примут участие представители Государственной думы Российской Федерации, ФСБ России, НСПК, ФГКУ ВНИИ МВД России, Гознак, Газпромбанк, Tele2, «Лаборатории Касперского» и другие.

Модератором секции выступит Виталий Беликов, руководитель направления идентификационных технологий и платежных сервисов, АО Гознак.

Пройти регистрацию для посещения мероприятия можно здесь.