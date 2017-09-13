20 сентября 2017 года, в рамках выставки InfoSecurity Russia, пройдет секция «От натурального обмена к блокчейну: эволюция безопасности», в рамках которой эксперты рассмотрят наиболее значительные вехи развития финансовой отрасли через призму безопасности: натуральный обмен и первая транзакция, пластиковые карты и банкоматы, телефонный и интернет-банкинг и, наконец, централизованная и децентрализованная криптовалюта, блокчейн.
В ходе секции эксперты обсудят нижеперечисленные, а также многие другие темы:
- краткая история денег: от бартера к банкнотам;
- перспективы развития технологий в ПС Мир;
- криптовалюта: правовые аспекты;
- уголовно-правовые проблемы преступлений в сфере платежных карт;
- blockchain: ожидание и реальность;
В мероприятии примут участие представители Государственной думы Российской Федерации, ФСБ России, НСПК, ФГКУ ВНИИ МВД России, Гознак, Газпромбанк, Tele2, «Лаборатории Касперского» и другие.
Модератором секции выступит Виталий Беликов, руководитель направления идентификационных технологий и платежных сервисов, АО Гознак.
Пройти регистрацию для посещения мероприятия можно здесь.
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