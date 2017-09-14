На прошлой неделе южнокорейский ИБ-специалист Пирр Ким (Pierre Kim) опубликовал подробное описание ряда уязвимостей, обнаруженных им в прошивке роутеров D-Link DIR 850L. Исследователь даже не попытался предварительно уведомить производителя о проблемах, так как он в начале 2017 года уже обнаруживал похожие баги в других продуктах D-Link, и тогда компания проигнорировала все его попытки выйти на связь. В результате патчей для найденных Кимом проблем пока нет.

Теперь по примеру Кима поступили и специалисты компании Embedi. Исследователи раскрыли информацию о трех уязвимостях в маршрутизаторах D-Link, причем две из трех проблем пока не были исправлены. Специалисты пишут, что пытались связаться с представителями D-Link три месяца, но «взаимодействие с разработчиками не принесло никаких плодов».

Эксперты обнаружили проблемы в моделях DIR890L, DIR885L и DIR895L, а также подозревают, что другие устройства из серии DIR8xx D-Link тоже могут быть уязвимы.

Первая уязвимость позволяет атакующему адресовать специальный HTTP-запрос встроенному веб-серверу устройства, что в итоге поможет узнать учетные данные жертвы (эксплоит).

Вторая уязвимость представляет собой переполнение стека в HNAP и позволяет злоумышленнику выполнить на устройстве произвольный код, а также получить root-привилегии посредством простого HTTP-запроса (эксплоит).

Третья проблема помогает атакующему обновить фреймворк уязвимого роутера (эксплоит).

Согласно официальному отчету специалистов, инженеры D-Link все же выпустили исправление для одной из перечисленных проблем, однако исследователи не сообщают, для какой именно. Специалисты Embedi лишь подчеркивают, что все три проблемы представляют большую опасность и выражают опасение, что уязвимые роутеры могут стать частью IoT-ботнетов. В качестве доказательства своих слов специалисты модифицировали известного IoT-вредоноса Mirai, без труда «научив» его атаковать уязвимые маршрутизаторы.

С выводами специалистов согласен и известный ИБ-эксперт, глава GDI Fondation Виктор Геверс (Victor Gevers). Он сообщает, что при помощи Shodan удалось обнаружить 98 513 уязвимых роутеров D-Link. Большинство проблемных устройств находятся в Южной Корее (25 000), Сингапуре (15 600) и Канаде (11 600).

Геверс сообщил журналистам Bleeping Computer, что он и его волонтеры уже уведомляют о проблемах провайдеров, которые применяют «дырявое» оборудование, так как открытая публикация PoC-эксплоитов сделала ситуацию крайне опасной.