Компания Apple внесла интересные изменения в текст руководства по публикации приложений (App Store Review Guidelines). Нововведения не только решили ряд вероятных проблем с использованием Face ID и ARKit, но также «подписали приговор» фальшивым сканерам малвари и антивирусам, которых в избытке хватает в официальных каталогах.

Теперь руководство содержит пункт, согласно которому в App Store не допускаются приложения, которые рекламируют себя как «содержащие контент или сервисы, которые на самом деле не предоставляют». Это распространяется и на многочисленные фальшивые антивирусы, которые не работали в любом случае, так как песочницы iOS запрещают приложения взаимодействовать друг с другом и ядром ОС.

Стоит отметить, что ранее разработчики Apple уже пытались проводить в App Store «чистку», так, в марте 2017 года из официального каталога удалили сразу несколько неработающих «антивирусов». Но лишь изменения, добавленные теперь в App Store Review Guidelines, гарантируют, что эти бесполезные приложения не вернутся в App Store вновь.