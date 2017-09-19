Хотите сменить карьерную траекторию и из разработчика, аналитика или продакт-менеджера превратиться в data scientist? Программа «Специалист по большим данным» от Newprolab поможет вам овладеть необходимыми инструментами работы с данными, поучиться у практиков, ежедневно работающих с большими данными, обрести новых друзей и, возможно, будущих коллег.

Программа охватывает две наиболее востребованные темы в Data Science: обработку веб-логов в рамках DMP-систем и построение рекомендательных систем, которым будут посвящены 10 лабораторных работ и 2 проекта. Да, практики будет очень много!

Программа очная, но мы делаем трансляцию в онлайн-режиме, что позволило участникам из разных городов России и СНГ, Великобритании, Латвии, Эстонии, Израиля, Польши успешно ее пройти.

Старт новой группы – 21 сентября

В рамках первого блока вы будете изучать экосистему Hadoop, обработку веб-логов, text mining и машинное обучение, что позволит решать такие задачи как прогнозирование оттока клиентов, сентимент-анализ отзывов, определение тематики текста, персонализация рекламы, скоринг потенциальных заемщиков, оценка стоимости активов и пр.

В рамках второго блока изучаются алгоритмы создания рекомендаций и машинного обучения с использованием Apache Spark, что в свою очередь, позволит разрабатывать рекомендательные системы для сферы e-commerce, медиа, социальных сетей, банкинга и рекламы.

Кроме этого, вы научитесь визуализировать данные и понимать бизнес-логику, скрывающуюся за той или иной задачей, что поможет эффективнее представлять результаты вашей работы коллегам и руководству.

Ждём вас на программе «Специалист по большим данным»!