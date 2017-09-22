26 и 27 октября 2017 года в Москве состоится одно из главных событий года в области блокчейн-технологий и криптовалют — Russian Blockchain Week 2017. На конференции выступят более 30 топовых спикеров отрасли.

Соорганизатором конференции выступает один из крупнейших экономических вузов России – Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, в здании которого и пройдет мероприятие.

В ходе Russian Blockchain Week 2017 ведущие эксперты шаг за шагом расскажут обо всех возможностях применения технологии, реальных кейсах и, конечно же, ответят на один из основных вопросов: какие именно новые возможности открывает технология бизнесу и частным лицам?

Russian blockchain week 2017 будет состоять из нескольких частей:

конференция; зал мастер-классов; презентации блокчейн-проектов; выставка.

Основные темы, которые будут затронуты на конференции:

Криптовалюты:

биткоины и альткоины (Etherium, Ethereum, Ripple, Zcash и т.д.);

инвестиции и заработок на криптовалютах;

какие валюты будут расти в ближайшее время: прогнозы экспертов.

Принципы технологии блокчейн и будущее применения:

что необходимо знать о технологии блокчейн. Принципы и прикладное значение;

каким будет будущее с блокчейном;

существующие проблемы и их решение.

ICO:

как создать свое ICO;

обзор успешных ICO-проектов;

проверка благонадежности ICO: как отличить серьезные проекты от мошеннических.

Законодательное регулирование:

перспективы законодательства в области оборота криптовалют;

как делать проекты на блокчейн-технологии и оставаться в правовом поле.

Блокчейн для бизнеса:

внедрение технологии в корпоративном бизнесе;

new business development на блокчейне;

стартапы и кейсы;

технология мастерчейн.

Майнинг и оборудование:

глобальные изменения: перспективы и тенденции в современном майнинге;

выбор оборудования, расчет окупаемости.

Разработчикам:

программирование смарт-контрактов;

разработки на технологии блокчейн в корпоративном бизнесе.

На мероприятии у посетителей будет возможность не только встретиться с экспертами и познакомиться с основателями ведущих стартапов и потенциальными инвесторами, но также в неформальной обстановке обсудить интересующие их вопросы.

В качестве спикеров на Russian Blockchain Week 2017 выступят:

Дмитрий Булычков — директор проектов Центра технологических инноваций Сбербанка;

Элина Сидоренко — руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной думы;

Алексей Архипов — директор по развитию криптотехнологий QIWI, руководитель направления развития технологии распределенных реестров Ассоциации ФинТех;

Ярослав Кабаков — заместитель генерального директора АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»;

Юлий Зегельман — управляющий партнер Velton Zegelman PC;

Максим Азрильян — главный технический архитектор Альфа-Банка;

Степан Гершуни — управляющий партнер bits.capital;

Алексей Благирев — директор по инновациям, Банк Открытие;

Константин Гольдштейн — ведущий технический евангелист Microsoft;

Олег Иванов — основатель CryptoBazar.

Что лично вам даст участие в конференции?

Разберетесь в новой технологии и перспективах ее применения.

Что такое блокчейн? Как работают криптовалюты? В чем фундаментальный принцип и где здесь революция? Подробный поэтапный разбор с кейсами и примерами.

Сможете увидеть прикладное значение на примере крупных компаний и стартапов.

Поймете, как блокчейн и криптовалюты могут быть реализованы на практике: кейсы крупного бизнеса и небольших стартапов, уже использующих эту технологию.

Зарядитесь новыми идеями для бизнеса и инвестиций.

На инвестициях в криптовалюты зарабатывают десятки тысяч долларов, не выходя из дома, майнеры получают пассивный ежедневный доход, корпорации запускают новые направления, а небольшие стартап-команды привлекают миллионы к своим проектам в течение нескольких месяцев.

Приобретете новые знакомства, связи и деловые контакты.

Участники конференции — ядро аудитории, заинтересованное передовыми технологиями и развитием бизнес-проектов. Максимальная концентрация блокчейн-сообщества России.

Подать заявку на участие, получить более подробную информацию о конференции, ее спикерах и программе можно на официальном сайте: blockchainweek.moscow или по телефону +7 (499) 404-17-03.

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