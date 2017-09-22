Соорганизатором конференции выступает один из крупнейших экономических вузов России – Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, в здании которого и пройдет мероприятие.
В ходе Russian Blockchain Week 2017 ведущие эксперты шаг за шагом расскажут обо всех возможностях применения технологии, реальных кейсах и, конечно же, ответят на один из основных вопросов: какие именно новые возможности открывает технология бизнесу и частным лицам?
Russian blockchain week 2017 будет состоять из нескольких частей:
- конференция;
- зал мастер-классов;
- презентации блокчейн-проектов;
- выставка.
Основные темы, которые будут затронуты на конференции:
Криптовалюты:
- биткоины и альткоины (Etherium, Ethereum, Ripple, Zcash и т.д.);
- инвестиции и заработок на криптовалютах;
- какие валюты будут расти в ближайшее время: прогнозы экспертов.
Принципы технологии блокчейн и будущее применения:
- что необходимо знать о технологии блокчейн. Принципы и прикладное значение;
- каким будет будущее с блокчейном;
- существующие проблемы и их решение.
ICO:
- как создать свое ICO;
- обзор успешных ICO-проектов;
- проверка благонадежности ICO: как отличить серьезные проекты от мошеннических.
Законодательное регулирование:
- перспективы законодательства в области оборота криптовалют;
- как делать проекты на блокчейн-технологии и оставаться в правовом поле.
Блокчейн для бизнеса:
- внедрение технологии в корпоративном бизнесе;
- new business development на блокчейне;
- стартапы и кейсы;
- технология мастерчейн.
Майнинг и оборудование:
- глобальные изменения: перспективы и тенденции в современном майнинге;
- выбор оборудования, расчет окупаемости.
Разработчикам:
- программирование смарт-контрактов;
- разработки на технологии блокчейн в корпоративном бизнесе.
На мероприятии у посетителей будет возможность не только встретиться с экспертами и познакомиться с основателями ведущих стартапов и потенциальными инвесторами, но также в неформальной обстановке обсудить интересующие их вопросы.
В качестве спикеров на Russian Blockchain Week 2017 выступят:
- Дмитрий Булычков — директор проектов Центра технологических инноваций Сбербанка;
- Элина Сидоренко — руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной думы;
- Алексей Архипов — директор по развитию криптотехнологий QIWI, руководитель направления развития технологии распределенных реестров Ассоциации ФинТех;
- Ярослав Кабаков — заместитель генерального директора АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»;
- Юлий Зегельман — управляющий партнер Velton Zegelman PC;
- Максим Азрильян — главный технический архитектор Альфа-Банка;
- Степан Гершуни — управляющий партнер bits.capital;
- Алексей Благирев — директор по инновациям, Банк Открытие;
- Константин Гольдштейн — ведущий технический евангелист Microsoft;
- Олег Иванов — основатель CryptoBazar.
Что лично вам даст участие в конференции?
Разберетесь в новой технологии и перспективах ее применения.
Что такое блокчейн? Как работают криптовалюты? В чем фундаментальный принцип и где здесь революция? Подробный поэтапный разбор с кейсами и примерами.
Сможете увидеть прикладное значение на примере крупных компаний и стартапов.
Поймете, как блокчейн и криптовалюты могут быть реализованы на практике: кейсы крупного бизнеса и небольших стартапов, уже использующих эту технологию.
Зарядитесь новыми идеями для бизнеса и инвестиций.
На инвестициях в криптовалюты зарабатывают десятки тысяч долларов, не выходя из дома, майнеры получают пассивный ежедневный доход, корпорации запускают новые направления, а небольшие стартап-команды привлекают миллионы к своим проектам в течение нескольких месяцев.
Приобретете новые знакомства, связи и деловые контакты.
Участники конференции — ядро аудитории, заинтересованное передовыми технологиями и развитием бизнес-проектов. Максимальная концентрация блокчейн-сообщества России.
Подать заявку на участие, получить более подробную информацию о конференции, ее спикерах и программе можно на официальном сайте: blockchainweek.moscow или по телефону +7 (499) 404-17-03.
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