В этом году мероприятие продлится два дня — с 31 октября по 1 ноября.
Регистрация на форум «Интернет вещей».
Программа
Конференция разделена на два блока. Первый посвящен обсуждению современного железа и аппаратного обеспечения. Спикеры проанализируют достоинства и недостатки существующих технических решений, объяснят, как и для чего их лучше использовать.
Второй блок нацелен на обзор современных разработок сегмента IndustrialIoT и LifeStyleIoT. Рассмотрим интересные кейсы внедрения технологий «умный автомобиль», «умный город», «умные фабрики» и т. д.
Также в программе:
- выставка — пройдет параллельно с конференцией. Компании представят разработки IoT, посетители увидят образцы умных технологий, а также смогут попробовать их в действии;
- воркшопы — зарубежные эксперты проведут мастер-классы по темам интернета вещей, а также организуют увлекательные эксперименты на базе передвижной IoT-лаборатории;
- битва стартапов — соревнование между молодыми разработчиками, которая даст возможность заявить о себе.
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