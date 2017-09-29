Форум « Интернет вещей » посвящен индустрии умных устройств — от кофеварок до автоматических производственных систем. Он ежегодно собирает инженеров, разработчиков, предпринимателей, инвесторов для обмена опытом и обсуждения проблем индустрии IoT. На прошлогоднем мероприятии с докладами выступали инженеры из Google, Cisco, Huawei, Tibbo, Rightech и других компаний.

В этом году мероприятие продлится два дня — с 31 октября по 1 ноября.

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Программа

Конференция разделена на два блока. Первый посвящен обсуждению современного железа и аппаратного обеспечения. Спикеры проанализируют достоинства и недостатки существующих технических решений, объяснят, как и для чего их лучше использовать.

Второй блок нацелен на обзор современных разработок сегмента IndustrialIoT и LifeStyleIoT. Рассмотрим интересные кейсы внедрения технологий «умный автомобиль», «умный город», «умные фабрики» и т. д.

Также в программе:

выставка — пройдет параллельно с конференцией. Компании представят разработки IoT, посетители увидят образцы умных технологий, а также смогут попробовать их в действии;

воркшопы — зарубежные эксперты проведут мастер-классы по темам интернета вещей, а также организуют увлекательные эксперименты на базе передвижной IoT-лаборатории;

битва стартапов — соревнование между молодыми разработчиками, которая даст возможность заявить о себе.

Регистрация на форум «Интернет вещей».