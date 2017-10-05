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Программа форума освещает самые актуальные сегодня темы в сфере блокчейна:
Как блокчейн меняет мир?
Последние новости из мира блокчейна, создаем приложения, внедряем технологию и инвестируем правильно. Новые возможности платформы Ethereum для развития приложений последнего поколения. Прогнозы по SegWit и другим событиям, которые в ближайшем будущем повлияют на капитализацию рынка криптовалют.
Среди спикеров:
- Герман Клименко, Советник Президента РФ по вопросам Интернета
- Владислав Мартынов, Член наблюдательного совета Ethereum
- Александр Шульгин, Инвестор и блокчейн евангелист, партнер ITech Capital Fund (BitFury)
- Олег Иванов, Основатель CryptoBazar Fund
- Константин Гольдштейн, Блокчейн-евангелист Microsoft
Блокчейн как новый способ привлечения финансирования (ICO)
Реально ли сделать успешный ICO своими руками? И нужно ли это делать? Обзор ведущих мировых агентств по ICO. Итоги проведенных ICO и отзывы тех, кто уже разместился в токенах. Будущее ICO и прогнозы. Юридические риски ICO, работа с США с учетом позиции SEC и разъяснения властей Сингапура. Советы новичкам на рынке ICO, работа над ошибками. Пакет документов ICO для всех участников форума. Павел Новиков, Директор центра развития Fintech & Blockchain, Фонд Сколково
- Александр Гаркуша, Сооснователь, Modern Token
- Виктор Ларионов, Партнер, Агентство по ICO Priority Token
- Александр Бородич, VentureClub, Universa.io
- Рубен Помбухчан, Управляющий партнер, член научного совета Лаборатории ИПИ
Фонды и управляющие капиталами на рынке криптовалют
Как вложиться в криптовалютный фонд? Самые популярные фонды, доверительные управляющие и ETF в России и в мире. Пороги входа. Гарантии безопасности инвестиций. Показатели прибыльности и новые возможности для инвестиций. Правовые и налоговые аспекты инвестиций в крипто инструменты, текущая российская и международная практика. Прогнозы и мнения экспертов по развитию правового и налогового поля операций с крипто инструментами.
- Константин Шабалин, CEO StartTrack
- Владимир Смеркис, Партнер, The Token Fund
- Алексей Архипов, Директор по криптотехнологиям, QIWI
- Андрей Кулагин, Руководитель департамента по государственно-частному партнерству, Агентство инноваций города Москвы
- Булычков Дмитрий, Директор проектов Центра Технологических Инноваций Сбербанк
Юридические аспекты ICO
Александр Савельев, Юрист, IBM Россия
Антон Пушков, Управляющий партнер Центра юридического сопровождения сделок Сколково
Виталий Бондарь, Директор по юридическим вопросам eGAAS S.A., Люксембург
Дарко Стефановски, Директор практики по оказанию юридических услуг в финансовом секторе, Ernst&Young
Майнинг как бизнес, перспективы и прогнозы
Бизнес план по созданию и окупаемости фермы в промышленных масштабах. Облачный майнинг. Формирование майнинг пула на особых условиях для участников форума.
- Николай Павловский, Технический директор HashCoins OÜ
- Александр Пакулаев, Исполнительный директор первого открытого хостинга для майнинга в России «Infinite Energy»
Платформа Ethereum и Лаборатория ИПИ выступают официальными партнерами International Blockchain Forum.
Регистрация: www.ibf.events
Дата и место
- Дата: 12 октября
- Место: Deworkacy Красный Октябрь, Москва, м. Кропоткинская, Берсеневская наб., 6, стр. 3, 6 этаж
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