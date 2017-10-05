Хотите узнать, как вложиться в биткоин и начать зарабатывать на криптовалютах? Какую выбрать стратегию торговли на бирже или фонд для инвестиций? Как провести ICO и с чего стоит начать? Как запустить собственную ферму для майнинга или развивать уже действующую? Хотите начать работать с агентствами, фондами и биржами в сфере блокчейна?

Регистрируйтесь на International Blockchain Forum: www.ibf.events

Программа форума освещает самые актуальные сегодня темы в сфере блокчейна:

Как блокчейн меняет мир?

Последние новости из мира блокчейна, создаем приложения, внедряем технологию и инвестируем правильно. Новые возможности платформы Ethereum для развития приложений последнего поколения. Прогнозы по SegWit и другим событиям, которые в ближайшем будущем повлияют на капитализацию рынка криптовалют.

Среди спикеров:

Герман Клименко, Советник Президента РФ по вопросам Интернета

Владислав Мартынов, Член наблюдательного совета Ethereum

Александр Шульгин, Инвестор и блокчейн евангелист, партнер ITech Capital Fund (BitFury)

Олег Иванов, Основатель CryptoBazar Fund

Константин Гольдштейн, Блокчейн-евангелист Microsoft

Блокчейн как новый способ привлечения финансирования (ICO)

Реально ли сделать успешный ICO своими руками? И нужно ли это делать? Обзор ведущих мировых агентств по ICO. Итоги проведенных ICO и отзывы тех, кто уже разместился в токенах. Будущее ICO и прогнозы. Юридические риски ICO, работа с США с учетом позиции SEC и разъяснения властей Сингапура. Советы новичкам на рынке ICO, работа над ошибками. Пакет документов ICO для всех участников форума. Павел Новиков, Директор центра развития Fintech & Blockchain, Фонд Сколково

Александр Гаркуша, Сооснователь, Modern Token

Виктор Ларионов, Партнер, Агентство по ICO Priority Token

Александр Бородич, VentureClub, Universa.io

Рубен Помбухчан, Управляющий партнер, член научного совета Лаборатории ИПИ

Фонды и управляющие капиталами на рынке криптовалют

Как вложиться в криптовалютный фонд? Самые популярные фонды, доверительные управляющие и ETF в России и в мире. Пороги входа. Гарантии безопасности инвестиций. Показатели прибыльности и новые возможности для инвестиций. Правовые и налоговые аспекты инвестиций в крипто инструменты, текущая российская и международная практика. Прогнозы и мнения экспертов по развитию правового и налогового поля операций с крипто инструментами.

Константин Шабалин, CEO StartTrack

Владимир Смеркис, Партнер, The Token Fund

Алексей Архипов, Директор по криптотехнологиям, QIWI

Андрей Кулагин, Руководитель департамента по государственно-частному партнерству, Агентство инноваций города Москвы

Булычков Дмитрий, Директор проектов Центра Технологических Инноваций Сбербанк

Юридические аспекты ICO

Александр Савельев, Юрист, IBM Россия

Антон Пушков, Управляющий партнер Центра юридического сопровождения сделок Сколково

Виталий Бондарь, Директор по юридическим вопросам eGAAS S.A., Люксембург

Дарко Стефановски, Директор практики по оказанию юридических услуг в финансовом секторе, Ernst&Young

Майнинг как бизнес, перспективы и прогнозы

Бизнес план по созданию и окупаемости фермы в промышленных масштабах. Облачный майнинг. Формирование майнинг пула на особых условиях для участников форума.

Николай Павловский, Технический директор HashCoins OÜ

Александр Пакулаев, Исполнительный директор первого открытого хостинга для майнинга в России «Infinite Energy»

Платформа Ethereum и Лаборатория ИПИ выступают официальными партнерами International Blockchain Forum.

Регистрация: www.ibf.events

Дата и место