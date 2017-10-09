25-26 ноября 2017 года в Москве уже в пятый раз пройдет крупнейшая робототехническая выставка в России, RoboticsExpo . Мероприятие объединит ведущих робототехников, разработчиков ПО и программистов, блокчейн-энтузиастов, IТ-евангелистов, производителей, ученых, инвесторов – всех, кто связан с технологиями и кому близка эта тема.

Участники и спикеры расскажут о последних технотрендах и успешных кейсах, а посетители увидят лучшие мировые разработки.

Выставка RoboticsExpo 2017 рассчитана на широкую целевую аудиторию: молодые разработчики смогут заявить о себе, опытные компании – обзавестись новыми клиентами, инвесторы – найти подходящие проекты для капиталовложений. Также любой желающий сможет научиться собирать роботов в рамках запланированных мастер-классов.

Выставка + конференция

Посетители выставки RoboticsExpo 2017 смогут «телепортироваться» в будущее: увидят андроидов, пообщаются с искусственным интеллектом, протестируют уникальные робогаджеты и попробуют совершенно новые виды развлечений!

Среди тем конференции:

искусственный интеллект и робототехника, автоматизация;

внедрение блокчейна в робототехнику;

ключевые роботренды и направления;

реальные кейсы использования роботов в разных сферах;

актуальное ПО и другие инструменты для конструирования и программирования роботов.

На конференции спикеры – известные аналитики, разработчики, представители крупных IТ-компаний – будут выступать с докладами на актуальные темы в области робототехники.

Также в программе:

мастер-классы и воркшопы – эксперты по робототехнике из разных стран поделятся опытом и профессиональными секретами;

интерактивная зона – квесты, конкурсы и робототехнические активности;

StartupSpace – впервые в рамках выставки будет представлена стартап-аллея, питч-сессия проектов по выходу на ICO и битва стартапов. Стартапы и молодые разработчики коротко презентуют свои идеи и творения – инвесторы дадут обратную связь и выберут победителя;

открытый лекторий о развитии образовательной робототехники.

Приходите!

Дата: 25-26 ноября 2017 года.

Место: КВЦ «Сокольники», павильон №2, Москва, 5-й Лучевой просек, 7, стр. 1.

Организатор: выставочная компания Smile-Expo.

Зарегистрироваться для посещения мероприятия можно здесь.