Участники и спикеры расскажут о последних технотрендах и успешных кейсах, а посетители увидят лучшие мировые разработки.
Выставка RoboticsExpo 2017 рассчитана на широкую целевую аудиторию: молодые разработчики смогут заявить о себе, опытные компании – обзавестись новыми клиентами, инвесторы – найти подходящие проекты для капиталовложений. Также любой желающий сможет научиться собирать роботов в рамках запланированных мастер-классов.
Выставка + конференция
Посетители выставки RoboticsExpo 2017 смогут «телепортироваться» в будущее: увидят андроидов, пообщаются с искусственным интеллектом, протестируют уникальные робогаджеты и попробуют совершенно новые виды развлечений!
Среди тем конференции:
- искусственный интеллект и робототехника, автоматизация;
- внедрение блокчейна в робототехнику;
- ключевые роботренды и направления;
- реальные кейсы использования роботов в разных сферах;
- актуальное ПО и другие инструменты для конструирования и программирования роботов.
На конференции спикеры – известные аналитики, разработчики, представители крупных IТ-компаний – будут выступать с докладами на актуальные темы в области робототехники.
Также в программе:
- мастер-классы и воркшопы – эксперты по робототехнике из разных стран поделятся опытом и профессиональными секретами;
- интерактивная зона – квесты, конкурсы и робототехнические активности;
- StartupSpace – впервые в рамках выставки будет представлена стартап-аллея, питч-сессия проектов по выходу на ICO и битва стартапов. Стартапы и молодые разработчики коротко презентуют свои идеи и творения – инвесторы дадут обратную связь и выберут победителя;
- открытый лекторий о развитии образовательной робототехники.
Приходите!
Дата: 25-26 ноября 2017 года.
Место: КВЦ «Сокольники», павильон №2, Москва, 5-й Лучевой просек, 7, стр. 1.
Организатор: выставочная компания Smile-Expo.
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