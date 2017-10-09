Стремительное развитие современных платежных технологий, интернета вещей, облачных систем создает все новые угрозы для компаний и пользователей. Кроме того, с развитием технологий искусственного интеллекта наступила новая эпоха в сфере информационной безопасности, что влечет за собой кадровые, технологические и экономические риски. Однако, вместе с тем, растут и возможности. Именно поэтому цель конференции – определить новые технологические подходы и решения, способные обеспечить информационную безопасность в условиях стремительной интеграции информационных технологий в бизнес процессы компаний, а также найти рыночные ниши для появления новых компаний.
Главные темы и докладчики
Основными темами SkolkovoCyberday 2017 станут:
- искусственный интеллект и будущее кибербезопасности;
- роль социальных, поведенческих и инновационных решений в области кибербезопасности;
- ключевые проблемы кибербезопасности банковской отрасли;
- ключевые проблемы информационной безопасности облачных сервисов.
Свои доклады на конференции представят ведущие эксперты и практики в сфере информационной безопасности:
- Евгений Климов, президент Ассоциации профессионалов в области информационной безопасности RISSPA, заместитель генерального директора по технологиям и развитию бизнеса «Информзащита»;
- Андрей Масалович, генеральный директор компании «Лавина Пульс»;
- Michel Bobillier, программный директор IBM Security Tiger Team;
- Олег Бакшинский, ведущий советник по вопросам информационной безопасности IBM в России и СНГ;
- Денис Гамаюнов, генеральный директор SolidSoft;
- Артем Герасимов, генеральный директор компании «Медиа Форензика»;
- Андрей Прозоров, руководитель экспертного направления Solar Security;
- Анастасия Новикова, исполнительный директор Wallarm;
- Александр Лямин, генеральный директор Qrator;
- Алексей Голдбергс, руководитель по работе с технологическими партнерами Positive Technologies;
- Дмитрий Пудов, технический директор ANGARA;
- Павел Мельниченко, технический директор SafeTech;
- Тимур Юнусов, руководитель отдела исследований банковской безопасности Positive Technologies;
- Сергей Ходаков, директор по операционной работе Кластера информационных технологий Фонда «Сколково».
«Развитие технологий информационной безопасности является приоритетным направлением деятельности Кластера информационных технологий. Именно поэтому, мы рады поделиться наработанным опытом в рамках Skolkovo Cyberday 2017. Среди клиентов наших участников: Сiti, Microsoft, Ростелеком, Сбербанк, Альфа-Банк, Qiwi и многие другие. Многие из реализованных проектов в области ИБ уже завоевали лидерские позиции и признаны на международном уровне. Так, была реализована первая в мире технология квантового блокчейна; разработана одна из лучших систем в мире предотвращения кибератак и обнаружения киберугроз, которой аналитики из Forrester присудили 2 место из 30 мировых аналогов. Кроме того, создана программная платформа для определения подлинности цифровых документов и защиты от цифрового мошенничества, занявшая призовые места на международных конкурсах проектов — SWIFT Innotribe 2017 и Slush Singapore 2017», — рассказывает Сергей Ходаков, директор по операционной работе кластера информационных технологий Фонда «Сколково».
Другие мероприятия
В этом году Skolkovo Cyberday Conference 2017 пройдет в новом формате. Так, кроме докладов, посвященных актуальным трендам отрасли, гостей ожидает множество других мероприятий. В рамках конференции состоятся:
- Финал школы кибербезопасности — насыщенной трехдневной программы, которая пройдет 23-25 октября 2017 года. В эти дни специалисты Лаборатории Касперского, Positive Technologies, SiteSecure, а также преподаватели-практики Московского политехнического университета проведут серию мастер-классов. Участники Школы смогут проверить свои знания в ходе традиционного соревнования в формате CTF, победители которого и будут награждены в рамках Skolkovo Cyberday 2017. Информацию об участии можно найти здесь.
- Конференция «Реальность и практика ИБ в АСУ ТП», в рамках которой представители ведущих российских предприятий поделятся своим практическим опытом внедрения систем информационной безопасности в автоматизированные системы управления технологическим процессом. Мероприятие организовано совместно с «ANP Ceges Technology».
- Выставка инновационных проектов технологических компаний, где будут представлены перспективные разработки информационной безопасности от компаний-резидентов Фонда «Сколково».
- Мастер классы и научно-технические доклады по вопросам создания и развития новых ИБ-решений.
Также в рамках секции «Истории успеха резидентов» заказчики поделятся опытом применения решений и разработок компаний Фонда «Сколково».
Участие в мероприятие бесплатное по предварительной регистрации, количество мест ограничено. Вся дополнительная информация о конференции и регистрации доступна здесь.
Фото: live.sk.ru
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться