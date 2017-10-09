25 октября в Инновационном центре «Сколково» пройдет международная конференция SkolkovoCyberday 2017. Организатором мероприятия выступает кластер информационных технологий Фонда «Сколково».

Стремительное развитие современных платежных технологий, интернета вещей, облачных систем создает все новые угрозы для компаний и пользователей. Кроме того, с развитием технологий искусственного интеллекта наступила новая эпоха в сфере информационной безопасности, что влечет за собой кадровые, технологические и экономические риски. Однако, вместе с тем, растут и возможности. Именно поэтому цель конференции – определить новые технологические подходы и решения, способные обеспечить информационную безопасность в условиях стремительной интеграции информационных технологий в бизнес процессы компаний, а также найти рыночные ниши для появления новых компаний.

Главные темы и докладчики

Основными темами SkolkovoCyberday 2017 станут:

искусственный интеллект и будущее кибербезопасности;

роль социальных, поведенческих и инновационных решений в области кибербезопасности;

ключевые проблемы кибербезопасности банковской отрасли;

ключевые проблемы информационной безопасности облачных сервисов.

Свои доклады на конференции представят ведущие эксперты и практики в сфере информационной безопасности:

Евгений Климов, президент Ассоциации профессионалов в области информационной безопасности RISSPA, заместитель генерального директора по технологиям и развитию бизнеса «Информзащита»;

Андрей Масалович, генеральный директор компании «Лавина Пульс»;

Michel Bobillier, программный директор IBM Security Tiger Team;

Олег Бакшинский, ведущий советник по вопросам информационной безопасности IBM в России и СНГ;

Денис Гамаюнов, генеральный директор SolidSoft;

Артем Герасимов, генеральный директор компании «Медиа Форензика»;

Андрей Прозоров, руководитель экспертного направления Solar Security;

Анастасия Новикова, исполнительный директор Wallarm;

Александр Лямин, генеральный директор Qrator;

Алексей Голдбергс, руководитель по работе с технологическими партнерами Positive Technologies;

Дмитрий Пудов, технический директор ANGARA;

Павел Мельниченко, технический директор SafeTech;

Тимур Юнусов, руководитель отдела исследований банковской безопасности Positive Technologies;

Сергей Ходаков, директор по операционной работе Кластера информационных технологий Фонда «Сколково».

«Развитие технологий информационной безопасности является приоритетным направлением деятельности Кластера информационных технологий. Именно поэтому, мы рады поделиться наработанным опытом в рамках Skolkovo Cyberday 2017. Среди клиентов наших участников: Сiti, Microsoft, Ростелеком, Сбербанк, Альфа-Банк, Qiwi и многие другие. Многие из реализованных проектов в области ИБ уже завоевали лидерские позиции и признаны на международном уровне. Так, была реализована первая в мире технология квантового блокчейна; разработана одна из лучших систем в мире предотвращения кибератак и обнаружения киберугроз, которой аналитики из Forrester присудили 2 место из 30 мировых аналогов. Кроме того, создана программная платформа для определения подлинности цифровых документов и защиты от цифрового мошенничества, занявшая призовые места на международных конкурсах проектов — SWIFT Innotribe 2017 и Slush Singapore 2017», — рассказывает Сергей Ходаков, директор по операционной работе кластера информационных технологий Фонда «Сколково».

Другие мероприятия

В этом году Skolkovo Cyberday Conference 2017 пройдет в новом формате. Так, кроме докладов, посвященных актуальным трендам отрасли, гостей ожидает множество других мероприятий. В рамках конференции состоятся:

Финал школы кибербезопасности — насыщенной трехдневной программы, которая пройдет 23-25 октября 2017 года. В эти дни специалисты Лаборатории Касперского, Positive Technologies, SiteSecure, а также преподаватели-практики Московского политехнического университета проведут серию мастер-классов. Участники Школы смогут проверить свои знания в ходе традиционного соревнования в формате CTF, победители которого и будут награждены в рамках Skolkovo Cyberday 2017. Информацию об участии можно найти здесь.

— насыщенной трехдневной программы, которая пройдет 23-25 октября 2017 года. В эти дни специалисты Лаборатории Касперского, Positive Technologies, SiteSecure, а также преподаватели-практики Московского политехнического университета проведут серию мастер-классов. Участники Школы смогут проверить свои знания в ходе традиционного соревнования в формате CTF, победители которого и будут награждены в рамках Skolkovo Cyberday 2017. Информацию об участии можно найти здесь. Конференция «Реальность и практика ИБ в АСУ ТП» , в рамках которой представители ведущих российских предприятий поделятся своим практическим опытом внедрения систем информационной безопасности в автоматизированные системы управления технологическим процессом. Мероприятие организовано совместно с «ANP Ceges Technology».

, в рамках которой представители ведущих российских предприятий поделятся своим практическим опытом внедрения систем информационной безопасности в автоматизированные системы управления технологическим процессом. Мероприятие организовано совместно с «ANP Ceges Technology». Выставка инновационных проектов технологических компаний , где будут представлены перспективные разработки информационной безопасности от компаний-резидентов Фонда «Сколково».

, где будут представлены перспективные разработки информационной безопасности от компаний-резидентов Фонда «Сколково». Мастер классы и научно-технические доклады по вопросам создания и развития новых ИБ-решений.

Также в рамках секции «Истории успеха резидентов» заказчики поделятся опытом применения решений и разработок компаний Фонда «Сколково».

Участие в мероприятие бесплатное по предварительной регистрации, количество мест ограничено. Вся дополнительная информация о конференции и регистрации доступна здесь.

Фото: live.sk.ru