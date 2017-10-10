19 октября 2017 года, в отеле Holiday Inn Samara (ул. Алексея Толстого 99) руководители и специалисты служб информационной безопасности уже в четвертый раз соберутся на самой масштабной русскоговорящей конференции, посвященной ИБ.

За 12 лет успешного проведения конференций «Код ИБ» мероприятие стало настоящим брендом, в сумме охватив уже 5 стран и 26 городов. Самара входит в список городов проведения «Кода ИБ» уже четвертый раз.

Эксперты и участники обсудят главные тренды отрасли, передовые технологии защиты, тонкости управления ИБ. На мероприятии выступят эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Самары; ключевым спикером в этом году выступит Илья Шабанов, управляющий партнер Anti-Malware.

«Код ИБ» традиционно продемонстрирует посетителям новейшие решения в области управления информационной безопасностью, покажет реальные кейсы и создаст площадку для обмена опытом. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Напоминаем, что конференция остается бесплатной для специалистов и журналистов!

Более подробная информация о конференции, а также форма регистрации на мероприятие доступны здесь.