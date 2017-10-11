18 октября 2017 года компания Check Point Software Technologies приглашает на ежегодную конференцию по информационной безопасности Check Point Security Day, которая пройдет в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр» (Ленинградский проспект, 31 стр. 1).
Свыше 400 экспертов по информационным технологиям и безопасности соберутся на одной площадке, чтобы поделиться опытом, обсудить горячие темы и ответить на актуальные вопросы о перспективах развития отрасли.
В программе мероприятия:
- знакомство с новыми решениями в области ИБ;
- практические кейсы внедрения ИБ-решений от ведущих интеграторов России;
- анализ ключевых трендов, тенденций развития рынка в России и за рубежом;
- демонстрация решений с возможностью тестирования в режиме реального времени;
- общение с экспертами рынка «без галстуков»;
- розыгрыш подарков и призов.
Участниками конференции станут:
- собственники компаний, директора, топ-менеджеры;
- CISO, CIO, CTO;
- риск-менеджеры, профессионалы и эксперты по ИБ;
- СМИ.
Дополнительная информация о конференции и регистрация доступны на официальном сайте мероприятия.
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться