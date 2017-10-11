В начале октября 2017 года компания Google представила две новые домашние колонки со встроенным голосовым помощником Google Assistant: Google Home Mini и Max. Хотя в продажу устройства поступят только в конце октября, тестировщикам и прессе гаджеты традиционно раздали заранее.

Журналист Android Police Артем Руссаковский (Artem Russakovskii), получивший девайс на презентации в начале месяца, спустя некоторое время обнаружил, что колонка ведет себя странно. Хотя устройство должно активироваться только «услышав» голосовые команды «OK, Google» или «Hey, Google», а также длинным нажатием на специальную панель, Google Home Mini включается самопроизвольно, записывает все, что происходит вокруг, а затем отправляет эти данные на серверы Google. Самопроизвольное включение устройства можно наблюдать в видеоролике ниже.

Как только журналист сообщил о происходящем специалистам Google, сбоящее устройство немедленно забрали для проведения тестов. Как позже сообщили Руссаковскому, причиной самопроизвольных включений и круглосуточного шпионажа со стороны устройства стал некий аппаратный баг в работе сенсорной панели (очевидно, она оказалась слишком чувствительной, что и вызывало «фантомные нажатия»).

Представители Google пишут, что проблема затрагивает небольшое количество Google Home Mini, однако для бага уже был выпущен соответственный патч (версия прошивки 1.28.100122). Пока патч блокирует работу сенсорной панели вовсе, то есть работа над более адекватным ситуации исправлением продолжается.