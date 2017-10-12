Аналитики компании Carbon Black подготовили интересный отчет, в котором представили результаты изучения рынка вымогательского ПО. По данным компании, за последний год размер рынка вымогателей в даркнете увеличился сразу на 2502%, в полном соответствии с прогнозами аналитиков.

Для составления отчета исследователи внимательно изучили сайты и форумы даркнета, на которых продают рансомварь и услуги смежных сервисов. Так эксперты выявили 6300 различных площадок, на которых преступники рекламировали свои сервисы, и обнаружили более 45 000 объявлений.

Цены на вымогательские решения варьируются от $0,50 до $3000. Средняя цена составляет $10,50. Такой разброс объясняется весьма просто: авторы вредоносов используют совсем разные механизмы ценообразования. К примеру, одни продают свою малварь «поштучно» и даже предоставляют бесплатные образцы, тогда как другие предлагают оформить подписку на месяц или сразу на год.

Эксперты подсчитали, что обороты этого рынка изменились с $249 287 в 2016 году до $6 237 248 в 2017 году, то есть рост составил упомянутые 2502%. Здесь аналитики Carbon Black напоминают, что по данным ФБР, в 2016 году суммарные выплаты вымогателям перешагнули отметку в миллиард долларов, хотя еще в 2015 году составляли всего 24 млн долларов.

В среднем авторы вымогательского ПО зарабатывает порядка $100 000 в год. На графике ниже исследователи сравнили эту сумму со средним ежегодным доходом разработчиков легального ПО в различных странах мира.

По словам специалистов Carbon Black, подпольная экономика рансомвари все больше походит на разработку обычного, коммерческого ПО. Здесь тоже уделяют внимание контролю качества и часто даже имеют собственную техническую поддержку. Исследователи прогнозируют, что в будущем авторы вымогательского ПО станут чаще объединяться друг с другом для разработки и поддержания новых продуктов. Дело в том, что почти все участники этого нелегального рынка концентрируют свои усилия в какой-то одной, узкой области, и консолидация с «коллегами» может принести всем немалую выгоду.