22 ноября 2017 года в конгресс-парке «Украина» (Москва, Кутузовский пр., 2/1 стр. 1) состоится конференции SOC-Форум 2017 «Практика противодействия кибератакам и построения центров мониторинга ИБ».

Тема центров мониторинга информационной безопасности в 2017 году рассматривается на самом высоком уровне. Так, 26 мая 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, возложивший обязанности по противодействию кибератакам против объектов критической информационной инфраструктуры страны на государственную систему СОПКА, подведомственную ФСБ России и объединяющую расположенные по всей стране центры мониторинга ИБ.

Сегодня в России, как и во всем мире, активно создаются государственные и частные центры мониторинга информационной безопасности — SOC (Security Operations Center). Назначение таких центров — обнаруживать угрозы компьютерных атак, кибершпионажа и утечек ценной информации, предотвращать их и устранять последствия.

В ходе SOC-Форума о практическом опыте отражения кибератак, защиты денег и персональных данных граждан и расследования инцидентов расскажут руководители отделов по кибербезопасности крупнейших российских банков, телеком-операторов, госкорпораций и государственных органов.

Среди докладчиков конференции:

Сычев Артем, заместитель начальника ГУБЗИ Банка России;

Лютиков Виталий, заместитель директора ФСТЭК России;

Новиков Алексей, сотрудник Центра реагирования на компьютерные инциденты в органах государственной власти ФСБ России;

Калашников Артем, начальник ФИНЦЕРТ Банка России;

Торбенко Елена, заместитель начальник управления ФСТЭК России;

Лебедь Сергей, руководитель службы кибербезопасности Сбербанка;

Качалин Алексей, исполнительный директор Центра Киберзащиты Сбербанка.

Также в числе докладчиков и ведущих секций выступят высокопоставленные представители корпораций «Росатом», «Ростех» и Министерства иностранных дел. Специальные секции проведут ключевые участники и регуляторы российской отрасли информационной безопасности — Сбербанк, ФСТЭК России, ФСБ России, ФИНЦЕРТ Банка России и так далее.

Помимо докладов, на конференции будет открыта демонстрационная зона продвинутых решений и услуг в области информационной безопасности. Российские IT-компании покажут в действии отечественные разработки для выявления киберугроз, устранения последствий компьютерных атак и расследования инцидентов.

Участие в мероприятии бесплатное при условии регистрации на официальном сайте.