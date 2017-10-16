Форум является центральной площадкой, объединяющей ведущих поставщиков ИТ, представителей госсектора и бизнеса. Главная задача мероприятия — поднять актуальные вопросы в области дальнейшего становления информатизации экономики.
Традиционно событие будет состоять из двух частей: сначала состоится пленарное заседание, в рамках которого будет обсуждаться возможное развитие цифровой экономики, а затем откроются секции «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии», Business Intelligence и Фарминдустрия.
В рамках CNews Forum-2017 пройдет церемония награждения CNEWS Awards, задача которой — отметить наиболее эффективные вклады в информационную отрасль. Выбирать наиболее яркие достижения участники будут прямо на месте, во время онлайн-голосования. Также уникальной особенностью десятого юбилейного форума станет подведение итогов конкурса «Мисс ИТ России 2017», который будет проводиться впервые.
В этом году на мероприятии ожидаются выступления топовых представителей российского рынка, среди которых:
- Никита Волков: старший вице-президент, и.о. руководителя блока технологии Сбербанка;
- Дмитрий Чаркин: директор по информационным технологиям РЖД;
- Кирилл Богданов: заместитель генерального директора по информационным технологиям компании «Аэрофлот»;
- Ринат Гимранов: начальник управления ИТ ОАО «Сургутнефтегаз»;
- Сергей Емельченков: заместитель генерального директора по ИТ, развитию новых продуктов ФГУП «Почта России»;
- Гранжа Фабрисио: директор по ИТ в X5 Retail Group;
- Кирилл Булатов: глава компании «ВЭБ Инновации», советник председателя Внешэкономбанка.
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