9 ноября 2017 года в Москве (отель «Рэдиссон Славянская») состоится десятый, юбилейный « CNEWS Forum-2017: информационные технологии завтра », организатором которого выступает издание CNEWS (РосБизнесКонсалтинг). Событие объединит более 1500 участников, будут представлены порядка 100 докладов.

Форум является центральной площадкой, объединяющей ведущих поставщиков ИТ, представителей госсектора и бизнеса. Главная задача мероприятия — поднять актуальные вопросы в области дальнейшего становления информатизации экономики.

Традиционно событие будет состоять из двух частей: сначала состоится пленарное заседание, в рамках которого будет обсуждаться возможное развитие цифровой экономики, а затем откроются секции «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии», Business Intelligence и Фарминдустрия.

В рамках CNews Forum-2017 пройдет церемония награждения CNEWS Awards, задача которой — отметить наиболее эффективные вклады в информационную отрасль. Выбирать наиболее яркие достижения участники будут прямо на месте, во время онлайн-голосования. Также уникальной особенностью десятого юбилейного форума станет подведение итогов конкурса «Мисс ИТ России 2017», который будет проводиться впервые.

В этом году на мероприятии ожидаются выступления топовых представителей российского рынка, среди которых: