В минувшие выходные издание «Аргументы и Факты» процитировало слова министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, сказанные им на закрытой встрече с членами Московского столичного клуба. Ссылаясь на текст постановления правительства со всеми регламентами, Никифоров заявил, что совсем скоро в России появится собственная криптовалюта — крипторубль.

«Я так уверенно заявляю, что мы запустим крипторубль, по одной простой причине: если мы этого не сделаем, то через 2 месяца это сделают наши соседи по ЕврАзЭС», — говорит министр.

Никифоров уточнил, что, скорее всего, криптовалюта будет работать по закрытой модели, то есть будет обладать определенным объемом регулируемой государством эмиссии. Таким образом, майнить крипторубль будет нельзя.

Кроме того, для повышения эффективности крипторубля планируется упорядочить выплату НДФЛ. К примеру, если владелец не может объяснить причину появления у него крипторублей, то при переводе их в российские рубли налог для него составит 13% от всего объема. При покупке и продаже крипторубля сумма составит 13% с заработанной разницы. Никифоров отмечает, что все эти вопросы еще предстоит обсудить и продумать.

Также министр подчеркнул, что создание крипторубля вовсе означает легализацию биткоина и других криптовалют. Известно, что в российской криптовалюте планируют использовать «российскую криптографию».

Напомню, что в сентябре 2017 года, во время расширенного заседания совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы, глава Минкомсвязи уже говорил о крипторубле следующее:

«Мы не можем доверять зарубежной криптографии в такой чувствительной теме как криптовалюты. Мы не можем использовать эти вещи по одной простой причине — мы знаем, что в этой криптографии есть определенные механизмы закладок. Мы об этом догадывались всегда, потом все это опубликовал Сноуден, потом подтвердилось сотнями других утечек. Если мы сделаем правильную юридическую рамку по взаимодействию нашего твердого российского рубля с неким криптоинструментом, созданным в РФ, и это будет понятно написано… Как только мы это сделаем на уровне реальных юридически значимых документов, поверьте, весь мир выстроится в очередь для того, чтобы взаимодействовать с этим крипторублем».

Также на прошлой неделе о возможном создании российский криптовалюты говорила и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что легализовать «иностранные» криптовалюты пока не планируется, но возможно использовать блокчейн для создания национального «ответа биткоину».

О том, что государство возьмет под контроль и «возглавит» выпуск и обращение криптовалют на территории России, в начале октября заявлял и министр финансов Антон Силуанов. Такое решение было принято по итогам совещания у президента России Владимира Путина по вопросам использования цифровых технологий в финансовой сфере и внедрения инновационных финансовых инструментов.

Фото: Depositphotos