Новость, которую ждали очень многие – объявлены даты традиционного HackQuest ZeroNights. В этом году он стартует на следующей неделе и пройдет с 23 по 29 октября 2017 года!
Суть квеста, как и прежде, остается неизменной: будет необходимо решить задания из разных областей (web, reverse, etc), написать writeup решения, после чего (в случае успеха) получить в качестве награды инвайт на конференцию ZeroNights 2017.
Правила:
- Продолжительность квеста — 7 суток, с 20:00 23 октября до 20:00 29 октября;
- На каждый день приходится одно задание. На решение – 24 часа;
- Первый, кто решит задание, получит приглашение на конференцию;
- Решив задание вторым или третьим, можно получить баллы. Второй по скорости участник наберет 0,5 балла, третий – 0,25. Заработав 1 полный балл, участник получит приглашение (отметим, что 2 или более баллов дают право лишь на один инвайт).
Поскольку мы за справедливость и четкое соблюдение правил, обращаем ваше внимание на особые пункты:
- Запрещается сдавать ответ более одного раза (под другим аккаунтом)
- Запрещается давать подсказки или сообщать ответы другим участникам;
Квест будет доступен по адресу: hackquest.zeronights.org (сейчас сайт находится в процессе подготовки к запуску нового квеста).
В этом году организаторы пообещали представить более сбалансированный набор заданий относительно разных категорий.
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