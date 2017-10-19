На прошлой неделе СМИ стало известно о весьма интересном аресте. Министерство юстиции США рассказало, что в начале октября 2017 года был задержан 24-летний житель Массачусетса Райан С. Лин (Ryan S. Lin). Лину предъявили обвинения в киберсталкинге, то есть виртуальном преследовании своей бывшей соседки (чье имя не раскрывается), членов ее семьи и друзей.

Сообщалось, с апреля 2016 года Лин начал преследовать девушку в реальности и в сети, взломал ряд ее аккаунтов, откуда почерпнул множество личных данных, фотографий и даже медицинскую информацию. После этого подозреваемый принялся травить свою жертву всевозможными способами. Используя Tor, VPN, анонимные сервисы для отправки сообщений и писем, а также другие средства для сокрытия собственной личности, он заводил фальшивые учетные записи на имя девушки, в которых разглашал ее домашний адрес и личные данные, и, к примеру, сообщал, что она оказывает услуги сексуального характера.

Также Лин не оставил без внимания родных девушки, ее друзей и коллег, рассылая им оскорбления, угрозы и даже детскую порнографию. Стараниями сталкера домой к жертве неоднократно приезжали наряды полиции, а в местные учебные заведения, от лица знакомых и родственников девушки, поступали угрозы устроить стрельбу или заминировать здание.

Однако самое интересное в этом деле, вовсе не изощренные издевательства сталкера. Интересно, что ФБР поблагодарило за помощь в поимке Лина VPN-провайдера PureVPN. Сообщалось, что представители компании помогли следствию установить, что именно Лин заходил в один из фейковых почтовых ящиков, использовавшихся для атак, с двух разных IP-адресов: в деле фигурируют домашний RCN IP-адрес Лина, а также IP-адрес компании, где подозреваемый работал в то время.

Многих заинтересовало, как PureVPN мог помогать следствию, если на сайте компании сказано, что провайдер не собирает никаких данных о своих клиентах и не ведет никаких логов. Представители сервиса довольно долго хранили молчание, но на этой неделе все же решили внести ясность и рассказать, что именно произошло.

Представители PureVPN заявили, что компания не нарушает собственных правил и приватности пользователей, и действительно не ведет логов посещаемых клиентами сайтов, а также не следит за контентом, который они загружают. Однако PureVPN следит за IP-адресами клиентов, которые те используют для доступа к сервису. Эту информацию, при должном везении, уже можно соотнеси с логами, полученными от других компаний, что и произошло в случае Райна Лина. PureVPN приводит простой пример:

«Сетевой журнал генерируется автоматически, каждый раз, когда пользователь посещает какой-либо сайт. К примеру, скажем, что пользователь вошел в свой аккаунт Gmail. Каждый раз во время входа в Gmail, почтовый провайдер сохраняет эту информацию в лог. Если вы используете VPN, в логах Gmail останется IP-адрес предоставленный вам PureVPN. Но это лишь часть картинки. Так, если кто-либо запросит у Google данные о том, кто осуществлял доступ к аккаунту пользователя, Google сообщит, что некто, использовавший данный IP, входил в аккаунт. Если пользователь был подключен к PureVPN, это будет IP-адрес PureVPN. Далее вопрошатель [в случае Лина – это было ФБР] попросит VPN провайдера соотнести логи и временные отметки, полученные от Google, с сетевым журналом самого VPN-сервиса».

Журналисты издания Torrent Freak отмечают, что, по сути, заявления PureVPN о том, что компания не ведет никаких логов – это неправда, невзирая на написанное на официальном сайте. Издание подчеркивает, что таким образом в наши дни поступает большинство VPN-сервисов, хотя от подобных нюансов вполне может зависеть чья-то жизнь. Именно поэтому Torrent Freak составляет собственный ежегодный список VPN-сервисов, и первый же вопрос, который задают журналисты представителям компаний, это вопрос о сборе IP-адресов и временных меток.

Иронично, но еще до ареста Райан Лин в своем твиттере критиковал VPN-провайдера IPVanish именно за это. «Не бывает VPN, которые не ведут логов, — писал он. — Если они могут ограничить ваше соединение или следить за загрузкой канала, они буду это делать».