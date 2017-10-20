Известная поговорка гласит: «лучше поздно, чем никогда». Именно так можно сказать о решении, принятом компанией Google.

Как известно, в официальном каталоге Google Play регулярно обнаруживают самую разную малварь и «проблемные» приложения. Судя по всему, искоренить вредоносы не помогают ни автоматизированные системы контроля, ни проверки вручную. Google наконец решила сделать первый шаг к признанию этой очевидной проблемы и объявила о запуске программы вознаграждений Play Security Reward Program, которая должна принести пользу разработчикам, пользователям и в целом сделать экосистему Android более здоровой.

Bug bounty инициатива, которую уже традиционно разместили на HackerOne, будет направлена не на собственные приложениях Google, но на приложения сторонних разработчиков. Пока «в прицел» программы попадут лишь наиболее популярные в каталоге решения. При этом выплачивать вознаграждения за обнаруженные баги будут представители Google, а не авторы приложений. В настоящее время компания готова предложить исследователям весьма скромное поощрение – до $1000 за уязвимость.

Пока в Play Security Reward Program участвуют лишь 13 приложений 8 разработчиков: Alibaba, Dropbox, Dulingo, Headspace, Line, Mail.ru, Snapchat и Tinder, но в дальнейшем этот список будет расширяться. В случае обнаружения уязвимости в одном из целевых продуктов, разработчики Google обещают самостоятельно проверять все остальные программы в Google Play на этот баг и, если потребуется, уведомлять о проблеме девелоперов.

Сейчас Google интересуют лишь RCE-уязвимости и proof-of-concept эксплоиты для них, ориентированные на устройства, работающие под управлением Android 4.4 и выше. Замечу, что adware, фейковые приложения и откровенные вредоносы под условия программы пока не подпадают.