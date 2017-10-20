В рамках конференции ZeroNights впервые будет проведен настоящий хакерский квест Hack & Go с острым сюжетом от экипажа CarPwn. Участники игры окажутся в ситуации, в которой перед ними будет поставлена общая цель — раздобыть как можно больше информации, содержащей компрометирующие данные. Для этого будет необходимо выполнить задания в разных частях площадки конференции и даже за ее пределами, используя хакерский инструментарий. Исход игры будет полностью зависеть от действий игроков.

Перед началом квеста все желающие пройти задания должны будут зарегистрироваться, разбившись на команды по три человека. Участникам квеста будут даны подробные инструкции, а также они получат данные обо всех дополнительных устройствах, необходимых для прохождения квеста.

Организаторы обещают, что можно будет воспользоваться готовыми девайсами (Raspberry Pi 3, Raspberry Zero, Proxmark, hackrf, патчкордами, флешками, отмычками, 3D-принтером) или собрать самим из отдельных компонентов рабочий боекомплект (например, Raspberry Pi + Wi-Fi роутер + 3g модем, настроить ОС). За это участники получит дополнительные очки, идущие в командный зачет.

В ходе квеста будет необходимо выполнить различные задания, включая получение доступа к корпоративной почте, перехват доступа к Wi-Fi, перехват управления квадрокоптером, захват IP-камеры, осуществление физического доступа в помещение, взлом пароля для доступа к ПК и многое другое.

Более подробная программа квеста будет представлена непосредственно перед конференцией, которая состоится 16 — 17 ноября 2017 года в Москве. Следите за новостями!