С 31 октября по 1 ноября 2017 года в Москве состоится международная конференция «Интернет вещей». Мероприятие посвящено индустрии умных устройств — от кофеварок до автоматических производственных систем. «Интернет вещей» ежегодно собирает инженеров, разработчиков, предпринимателей, инвесторов для обмена опытом и обсуждения проблем IoT. На прошлогоднем мероприятии с докладами выступали инженеры из Google, Cisco, Huawei, Tibbo, Rightech и других компаний.

В 2017 году ключевыми спикерами мероприятия станут:

Мартын Нунупаров – основатель Qmodule, эксперт в области науки и бизнеса Фонда «Сколково», соучредитель и руководитель Лаборатории микроэлектронной технологии при Институте общей физики Российской академии наук.

На конференции спикер расскажет об электронных замках с онлайн-управлением и программно-аппаратной платформе для IoT с безбатареечными устройствами.

– основатель Qmodule, эксперт в области науки и бизнеса Фонда «Сколково», соучредитель и руководитель Лаборатории микроэлектронной технологии при Институте общей физики Российской академии наук. На конференции спикер расскажет об электронных замках с онлайн-управлением и программно-аппаратной платформе для IoT с безбатареечными устройствами. Владимир Дащенко – старший исследователь безопасности систем промышленной автоматизации «Лаборатории Касперского». Занимается проблемами безопасности объектов промышленной автоматизации.

В своем докладе спикер расскажет, почему вендоры сами неохотно устраняют проблемы безопасности в собственных решениях, на основе реальных кейсов компании Kaspesky Lab ICS CERT.

– старший исследователь безопасности систем промышленной автоматизации «Лаборатории Касперского». Занимается проблемами безопасности объектов промышленной автоматизации. В своем докладе спикер расскажет, почему вендоры сами неохотно устраняют проблемы безопасности в собственных решениях, на основе реальных кейсов компании Kaspesky Lab ICS CERT. Дмитрий Завалишин – генеральный директор и основатель холдинга DZ Systems. Работает в IT-отрасли с 1985 года. Создатель российской операционной системы «Фантом», фонда «Нейросети». В прошлом – начальник отдела разработки портала компании «Яндекс», создатель «Яндекс.Маркет».

Спикер выступит с докладом и расскажет о рынке индустриального Интернета в мире и России на основе реальных кейсов.

– генеральный директор и основатель холдинга DZ Systems. Работает в IT-отрасли с 1985 года. Создатель российской операционной системы «Фантом», фонда «Нейросети». В прошлом – начальник отдела разработки портала компании «Яндекс», создатель «Яндекс.Маркет». Спикер выступит с докладом и расскажет о рынке индустриального Интернета в мире и России на основе реальных кейсов. Kino Coursey – технический консультант Realbotix, Realdolls, Hanson Robotics, Robokind, Motorola, IBM. Доктор наук по искусственному интеллекту, программист с большим опытом работы в сфере коммуникационных технологий и создания нейросистем нового поколения.

Доклад спикера на тему «Жизнь в Гармонии (Harmony): возможности ИИ в Интернете вещей» будет транслироваться через Skype.

– технический консультант Realbotix, Realdolls, Hanson Robotics, Robokind, Motorola, IBM. Доктор наук по искусственному интеллекту, программист с большим опытом работы в сфере коммуникационных технологий и создания нейросистем нового поколения. Доклад спикера на тему «Жизнь в Гармонии (Harmony): возможности ИИ в Интернете вещей» будет транслироваться через Skype. Никита Юрьев – инвестиционный менеджер компании «ФРИИ». Спикер и модератор Битвы стартапов, опыт работы аналитиком в венчурной отрасли – 4 года, ранее работал в «Роснано».

На конференции спикер расскажет о том, какой рынок Интернета вещей сегодня, откуда поступают его основные доходы и какие технологии чаще получают инвестиционные преференции.

– инвестиционный менеджер компании «ФРИИ». Спикер и модератор Битвы стартапов, опыт работы аналитиком в венчурной отрасли – 4 года, ранее работал в «Роснано». На конференции спикер расскажет о том, какой рынок Интернета вещей сегодня, откуда поступают его основные доходы и какие технологии чаще получают инвестиционные преференции. Matt McMullen – создатель Realdolls и Robotix. Изобретатель, дизайнер и автор силиконовых кукол на основе искусственного интеллекта.

При помощи Skype-соединения, он выступит с докладом на тему «ИИ и роботы в качестве наших спутников жизни».

– создатель Realdolls и Robotix. Изобретатель, дизайнер и автор силиконовых кукол на основе искусственного интеллекта. При помощи Skype-соединения, он выступит с докладом на тему «ИИ и роботы в качестве наших спутников жизни». Lionel Anciaux – основатель IOT Factory, имеет за спиной более 15 лет в сфере IoT и M2M, а его компания IOT Factory предлагает услуги программной платформы для IoT и решения для бизнеса.

Спикер выступит с докладом, в рамках которого поведает о бизнес-моделях в сфере IoT, которые используются в Европе и открывают новые возможности для России.

Также в рамках конференции пройдут 3 круглых стола: от Ассоциации Интернета вещей, промышленного холдинга «Ренова», от компании «Стриж Телематика».

Как Интернет вещей меняет бизнес, с чего начинаются умные города и какова роль стандартов IoT в развитии цифровой экономики, расскажут члены Ассоциации Интернета вещей.

Модератор: заместитель директора ассоциции Глеб Пыжов.

Участники: Дмитрий Полторак (Лартех), Евгений Ахмадишин (ВАВИОТ), Александр Минов (НИИТС).

Модератор: заместитель директора ассоциции Глеб Пыжов. Участники: Дмитрий Полторак (Лартех), Евгений Ахмадишин (ВАВИОТ), Александр Минов (НИИТС). Видением перспектив внедрения индустриального Интернета в промышленности, энергетике, нефтегазовой отрасли, транспортном и сельском хозяйстве поделятся директоры по развитию бизнеса из холдинга «Ренова».

Модератор: финансовый директор «Реновы» Юрий Крылов.

Участники: Александр Смоленский «ЦИФРА», Игорь Хереш «Группа Т-1», Максим Липатов «Ротек».

Модератор: финансовый директор «Реновы» Юрий Крылов. Участники: Александр Смоленский «ЦИФРА», Игорь Хереш «Группа Т-1», Максим Липатов «Ротек». Об IoT-технологиях LPWAN, LoRaWAN, сборах показаний с датчиков, преимуществах и сложностях внедрения IoT в коммунальном хозяйстве расскажут эксперты из Европы и России.

Модератор: президент «Стриж» Андрей Синицин.

Участники: Олег Плотников («Интерсвязь»), Артем Смирнов (Aurora Mobile), Etienne Ghidossi (Kerlink).

Регистрацию на форум «Интернет вещей» можно пройти здесь. Промокод для наших читателей: expo_promo2017. Чтобы воспользоваться акцией при покупке от двух билетов, при регистрации нужно ввести промокод promoIoT. Напоминаем, что для студентов, при наличии подтверждающего документа, единая цена билета на выставку составляет всего 200 рублей!