Представленная минувшим летом защитная система Google Play Protect, к сожалению, не выдержала своего первого сравнения с другими антивирусными продуктами. Специалисты из AV-Test впервые включили новое решение Google в свои тесты и выяснили, что система обнаруживает только 65,8% новых угроз и 79,2% малвари, чей возраст превышает один месяц.

На фоне конкурентов продукт Google выглядит не слишком хорошо, так как большинство мобильных антивирусов демонстрируют точность 99-100%. По сути, на этот раз Play Protect стал единственным решением, которое не прошло сертификацию AV-Test.

Напомню, что Play Protect был анонсирован на конференции Google I/O и заработал летом 2017 года, одновременно с релизом Android 8.0 (Oreo). Компания позиционирует эту систему, как универсальный защитный продукт, который сканирует приложения не только на Android-устройствах пользователей, но и в непосредственно в официальном каталоге Google Play.