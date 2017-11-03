Продажи iPhone X стартовали в России только сегодня, 3 ноября 2017 года, но ажиотаж вокруг новых гаджетов Apple начал набирать обороты еще несколько дней назад. Так, возле магазина Apple на Тверской заранее выстроилась длинная очередь, места в которой в итоге продавали за десятки тысяч рублей. Непосредственно после старта продаж, в социальных сетях немедленно стали появляться сообщения о продаже iPhone X, и, по данным СМИ, в некоторых случаях цена доходила почти до миллиона рублей. Для тех, кто таким бюджетом не располагает, есть и более скромные предложения, к примеру, можно приобрести коробку от iPhone X или взять ее в аренду для фотосессии.

Также ажиотаж, разумеется, не обошел стороной сеть, и уже привлек внимание скамеров. Специалисты Group-IB предупреждают, что мошенники уже запустили более 500 сайтов, на которых предлагают приобрести новые аппараты Apple. Конечно, на самом деле, никаких iPhone на таких сайтах не продают, злоумышленники просто собирают предоплату с доверчивых пользователей, продают поддельные смартфоны, крадут конфиденциальные данные пользователей или вообще распространяют таким образом малварь.

По данным Group-IB, доход одного такого мошеннического сайта по продаже iPhone X может достигать 68 000 долларов. Общий потенциальный ущерб от этих сайтов эксперты оценивают в 34 млн долларов.

К примеру, одна из мошеннических схем предполагает 100% оплату iPhone X через сайт, причем стоимость смартфона примерно на 30% ниже стоимости в официальном магазине Apple. Для «оформления заказа» жертве предлагают указать ФИО, email, телефон и адрес проживания — после этого пользователю на электронную почту приходит письмо с информацией о заказе и предложением перевести деньги на карту через онлайн-банкинг или электронный кошелек. После того как пользователь проделал вышеуказанную процедуру, связаться с продавцом он уже не сможет.

Летом 2017 года эта же группа злоумышленников запустила как минимум 11 сайтов, работавших по данной схеме. «Месячная аудитория одного сайта составляет около шести тысяч пользователей. При конверсии 1% и цене 1 200 долларов за единицу товара один такой сайт может приносить мошенникам более 68 тысяч долларов в месяц», — объясняют эксперты.