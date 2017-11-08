Представители компании Logitech уведомили пользователей хабов Harmony Link, что весной 2018 года их устройства будут умышленно выведены из строя. Нет, в Harmony Link не было обнаружено каких-то непоправимых проблем, все дело в том, что в будущем году у компании истечет некая лицензия на сертификацию технологии, а продлять ее Logitech не намерена.

Так как данная лицензия является необходимой для работы устройств Harmony Link, Logitech придется либо отключить эти девайсы, либо встретиться с неназванным владельцем лицензии в суде. В итоге было принято решение превратить все устройства Harmony Link «в кирпичи», и даже была названа дата выхода «убойной» прошивки: 16 марта 2018 года.

Судя по всему, в Logitech надеются, что после этого пользователи перейдут на использование более продвинутых девайсов Harmony Hub, так как владельцам Harmony Link предлагают скидку 35% на эти хабы.

Тем не менее, большинство пользователей глубоко возмущены действиями компании и не только не собираются покупать еще какие-либо продукты Logitech, но и угрожают компании судебными разбирательствами. В ответ на это словосочетание class action lawsuit («групповой иск») было внесено в фильтр бранных слов на официальных форумах поддержки Logitech.

Данный случай определенно может заинтересовать Федеральную торговую комиссию США, а также в очередной раз наглядно показывает, за что пользователи недолюбливают различные «умные» устройства, которые в любой момент могут быть удаленно выведены из строя или модифицированы производителем.