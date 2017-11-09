Блокчейн и криптовалюты сейчас на пике популярности — о новых ICO мы слышим едва ли не ежедневно, а курс биткойна к доллару постоянно бьет рекорды. На старте первая в мире криптовалюта стоила меньше доллара, и кое-кто из энтузиастов сейчас подсчитывает миллионные барыши. Обладание недоступной другим информацией в наше время дороже любых активов, но эту информацию нужно суметь извлечь — сделать это поможет профильное мероприятие , которое скоро пройдет в Москве.

Включить блокчейн и крипту в список своих профессиональных навыков — хорошая идея. Наличие в резюме этих слов автоматически повышает ценность специалиста на 25% минимум, что совсем неплохо в условиях жесткой конкуренции на рынке труда. В интернете информации по теме довольно много, но едва ли она сможет заменить живое общение: 15–16 ноября в московском КВЦ «Сокольники» пройдет Blockchain & Bitcoin Conference Moscow — крупнейшее в постсоветском пространстве событие, посвященное блокчейну и криптовалютам. Организует его компания Smile-Expo, которая провела уже пятнадцать таких мероприятий в СНГ и Европе. Ведущие отечественные и зарубежные эксперты расскажут о ситуации на рынке, объяснят, как правильно провести ICO или инвестировать в токены и как выгодно интегрировать блокчейн в бизнес. Самое главное, мероприятие не ограничивается только докладами спикеров, в демонстрационной зоне можно будет увидеть и даже потрогать руками оборудование для майнинга и другие интересные решения.

Выставка

Технически подкованную публику наверняка привлечет вместившая рекордное количество стендов экспозиция, крупнейшая на данный момент в мире. Представленные здесь образцы можно будет не только посмотреть, но и проверить в работе. Среди участников выставки — финтехпроекты, разработчики ПО, блокчейн-платформы, поставщики оборудования для майнинга. Свои продукты и услуги покажут более 60 компаний из разных стран мира.

«Мы уже в шестой раз проводим Blockchain & Bitcoin Conference в России и на своем опыте убедились, что рынок растет, а передовые технологии становятся все более популярными. Способная воспринять построенные на блокчейне разработки аудитория расширяется, и мы решили выйти за рамки обычных конференций с демозоной, — комментирует координатор проекта Алина Тодеренчук. — Если ранее демозона организовывалась преимущественно для делового общения, то теперь формат выставки позволяет даже не особо разбирающимся в теме посетителям ознакомиться с возможностями применения блокчейна и криптовалют, а самим проектам более полноценно презентовать себя миру. Участники мероприятия смогут представить свою продукцию и свои технологии массовому потребителю, благо 3200 квадратных метров КВЦ „Сокольники“ позволяют сделать это на достойном уровне».

Полный список участников слишком велик (ознакомиться с ним можно на сайте), поэтому мы упомянем только наиболее значимые проекты. В первую очередь это стенд многофункциональной блокчейн-платформы с открытым кодом BitConnect. У нее есть собственная криптовалюта BCC, которая занимает 9-е место по капитализации среди всех мировых криптовалют (1,6 миллиарда долларов). Проект DAO.Casino создал блокчейн-протокол для гемблинговых онлайн-платформ, а построенная на блокчейне Ethereum платформа Brickblock позволяет инвестировать криптовалюту в традиционные биржевые фонды, фонды недвижимости и паевые криптовалютные фонды. TeraHash разрабатывает софт для майнеров биткойна ASIC, платформа Oris.Space предназначена для создания прогнозов, проведения социальных исследований и тестирования игровых алгоритмов. Гвоздем мероприятия станет стенд компании Manli, он предоставит посетителям возможность познакомиться с оборудованием для майнинга на практике. Также стоит упомянуть занимающуюся расследованием киберпреступлений компанию Group-IB — она покажет на выставке собственные решения в сфере информационной безопасности.

Конференция

Для удобства посетителей выступления экспертов разделят на два тематических потока. Первый из них будет посвящен финансовым вопросам и практическим аспектам использовании блокчейна и криптовалют в бизнесе. Здесь обсудят тенденции развития отрасли, а также проблемы законодательного регулирования ICO и криптовалют в разных юрисдикциях. Поток «Разработки» коснется технических аспектов распределенного реестра: занимающиеся созданием инновационных решений в сфере блокчейна разработчики расскажут о применении смарт-контрактов и особенностях использования различных платформ. В дополнение к докладам пройдут панельные дискуссии, а также мастер-классы с практическими занятиями и разбором интересных кейсов.

За два дня на Blockchain & Bitcoin Conference Moscow выступят более 40 экспертов, которых стоит послушать начинающим майнерам и действующим специалистам в сфере блокчейна и криптовалют:

Константин Гольдштейн, технический евангелист департамента стратегических технологий Microsoft в России;

Каролина Марцантович, ведущий инженер компании IBM;

Марина Гурьева, руководитель Cyber Fund — площадки для капиталовложений в блокчейн-стартапы;

Дмитрий Стародубцев, блокчейн-энтузиаст и сооснователь Cyber Fund;

Константин Ломашук, сооснователь и глава Satoshi Fund — блокчейн-фонда для инвестиций в криптоактивы;

Элина Сидоренко, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО, руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной думы ФС РФ;

Роберто Панчвидзе, CEO и сооснователь MDK и MDK CREATIVE;

Павел Мартынов, глава компании Steepshot, разработавшей одноименную блокчейн-соцсеть;

Сергей Симановский, руководитель Golos Fund — управляющего венчурного фонда в блокчейн-проекте Golos.

Это только предварительный список подтвердивших участие в конференции спикеров, с полным списком можно ознакомиться на сайте мероприятия (он постоянно обновляется).

Такую концентрацию блокчейна и крипты в одном месте сложно себе представить. Даже по мировым меркам Blockchain & Bitcoin Conference Moscow — очень заметное событие. Потратив два дня и немного денег на входной билет, ты сможешь получить исчерпывающие данные о состоянии рынка, законодательном регулировании отрасли, изучить практический опыт работающих в этой сфере компаний и даже протестировать передовые технические решения. Думаем, оно того стоит — зарегистрироваться, как водится, можно на сайте конференции.