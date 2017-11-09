ICO стартовало 8 ноября 2017 года по адресу: ico.dsec.ru. Digital Security ICO следует принципу whitelist и инвестировать в проект смогут только участники, попавшие в белый список. Отбор будет происходить вручную владельцами смарт-контракта на основе предоставленных данных. Более подробно вы можете ознакомиться с условиями и возможностями, прочитав смарт-контракт.
Главная задача для участников — получить 31337 HACK coin и обменять их на приглашение на ZeroNights. Всего предусмотрено 3 инвайта для первых участников ICO, для четвертого, пятого и шестого — приятные памятные подарки.
Поспеши, ICO завершится в 15:15 15 ноября 2017 года!
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