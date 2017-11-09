В этом году организаторы ZeroNights подготовили необычный сюрприз для всех участников конференции.

Речь идет о зоне Old School, которая станет своеобразным порталом в другое измерение, во времена торжествующих восьмидесятых, с их отрывными тусовками, видеоиграми, первыми домашними компьютерами и, конечно, музыкой в стиле RetroWave. Именно в этой зоне развернутся бои на приставках Sega для любителей и просто интересующихся. Здесь можно будет посмотреть и даже потрогать старые компьютеры, пообщаться, послушать отличную музыку от команды Retro Wave Radio.

Помните Хакермэна из ТОГО САМОГО фильма? Хотите хоть немного почувствовать родство с этим персонажем? Тогда у нас есть для вас нечто особенное – оригинальная перчатка Хакермэна. В общем, это идеальное место для погружения в те самые славные времена. Тем более, если вы родились позже и не помните, как это было 🙂

Кстати-кстати-кстати! Просим, предлагаем и даже требуем: приходите на конференцию в образе 80-х. Всем, кто оденется наиболее интересно и ярко, обещаем оригинальные призы! Приходите в Old School Zone, чекиньтесь и предъявляйте крутой прикид! Равнодушно пройти мимо просто не получится!

Напоминаем, что ZeroNights состоится 16 — 17 ноября 2017 года в Москве. Более подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия: 2017.zeronights.ru