Хак-квест от команд DC7831 и DC20e6
2077 год. Оцифрованный мир находятся под контролем объединенной мега-корпорации. Средства массового наблюдения и коррекции поведения достигли небывалого уровня. Население земного шара предпочитает не замечать проблем и скрываться от реальности в виртуальных развлечениях. Экономика нового мирового порядка построена на всеобщем кредите, выдаваемом с рождения. Криптовалюты не стали спасением: все кредиты переместились на блокчейн Ethereum, который и контролирует корпорация. Но, может быть, в мире ещё есть силы, способные изменить ситуацию? Подключайтесь к хак-квесту от команд DC7831 и DC20e6 и помогите сделать мир лучше с помощью хакинга!
Сыграй в казино от Mail.ru на ZeroNights 2017!
Попробуй свои силы и выиграй у казино любым способом. Попытай удачу у игрового автомата! Цель — собрать все одинаковые знаки.
Или может повезет в рулетке? И тебе удастся попасть на zero?
Кроме того, на стенде Mail.ru гости конференции смогут попытаться подобрать ключ к супер надежному сейфу. Если получится, то можно будет сразу забрать все деньги себе!
В общем, неважно, каким именно способом будут достигнуты поставленные задачи. Ведь победитель забирает все!
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться