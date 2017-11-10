Хак-квест от команд DC7831 и DC20e6

2077 год. Оцифрованный мир находятся под контролем объединенной мега-корпорации. Средства массового наблюдения и коррекции поведения достигли небывалого уровня. Население земного шара предпочитает не замечать проблем и скрываться от реальности в виртуальных развлечениях. Экономика нового мирового порядка построена на всеобщем кредите, выдаваемом с рождения. Криптовалюты не стали спасением: все кредиты переместились на блокчейн Ethereum, который и контролирует корпорация. Но, может быть, в мире ещё есть силы, способные изменить ситуацию? Подключайтесь к хак-квесту от команд DC7831 и DC20e6 и помогите сделать мир лучше с помощью хакинга!

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