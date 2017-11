Первым шифровальщика Ordinypt заметил ИБ-специалист Майкл Гиллеспи (Michael Gillespie), когда один из пострадавших загрузил информацию о малвари на ID-Ransomware. Чуть позже, вначале текущей недели, специалисты компании G Data «поймали» образчик вымогателя, изучили его и пришли к выводу, что Ordinypt атакует преимущественно пользователей из Германии, если верить статистике VirusTotal, а также принять во внимание, что письма, распространяющие вымогателя, и сообщения с требованием выкупа написаны на немецком языке.

Также как оригинальный шифровальщик Petya, новая угроза распространяется под видом резюме, присланных в ответ на открытую вакансию. Такие письма, как правило, содержат два файла: изображение JPG, якобы изображающее соискательницу, а также архив ZIP, в котором должно храниться резюме. На самом деле архив содержит два файла EXE с двойными расширениями и кастомными иконками, то есть замаскированные под файлы PDF.

Однако наиболее интересный факт, связанный с Ordinypt, относится далеко не к способам его распространения. Дело в том, что код малвари также изучил реверс-инженер Филип Макенсен (Philipp Mackensen), и выяснилось, что Ordinypt – это не шифровальщик, а вайпер.

File names and content are generated by the same function (only needs a length as input) which randomly generates a string that consists of uppercase, lowercase and numeric characters . File size can differ between 8KB and 24KB (also random). Doesn't encrypt .png files tho.

