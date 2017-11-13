В сентябре 2017 года специалисты компании Palo Alto Networks рассказали об интересной технике атак, на создание которой их вдохновила другая проблема Android-устройств, носящая поэтичное название «Плащ и кинжал». Тогда эксперты Palo Alto Networks предложили концепт атаки, которая основывается на эксплуатации всплывающих уведомлений (Toast messages). Обычно такие сообщения «живут» совсем недолго и появляются внизу экрана устройства. Эти быстро исчезающие уведомления используются многими приложениями, к примеру, Gmail подтверждает таким способом отправку писем.

Такие уведомления появляются поверх окон любых приложений, и для этого даже не приходится задействовать функцию Draw on top. По сути, атакующему достаточно убедить жертву установить на вредоносное приложение. Затем злоумышленник может запросить правда администратора или доступ к Accessibility service, но эти запросы будут подаваться жертве как кастомные всплывающие уведомления (за которыми на самом деле будут скрываться кнопка). Специалисты Palo Alto Networks отмечали, что появление таких уведомлений можно зациклить, то есть маскировка преступников может держаться столько, сколько потребуется.

Данная проблема получила идентификатор CVE-2017-0752 и была официально устранена в том же месяце. Но, к сожалению, экосистема Android по-прежнему сильно фрагментирована, то есть множество устройств не получили и никогда не получат патча для описанной проблемы. А концепт атаки, придуманный специалистами, не могли не заметить злоумышленники.

Специалисты компании Trend Micro сообщили, что им удалось обнаружить первую малварь, которая использует Toast Overlay для атак на практике. Вредонос получил имя ToastAmigo и был найден в составе двух приложений в официальном каталоге Google Play. Оба вредоносных приложения назывались Smart AppLocker и позволяли задать PIN-код для запуска отдельных программ на устройстве.

После запуска зараженного приложения, ToastAmigo инициировал атаку с использованием всплывающих уведомлений, отображая огромное уведомление, закрывающее весь экран и демонстрирующее фальшивый интерфейс приложения. На самом деле под этой фальшивкой скрывались запросы на получение доступа к Android Accessibility. Обманутые пользователи полагали, что нажимали на кнопки интерфейса, но на самом деле лишь выдавали новые права малвари.

Если атака удавалась, ToastAmigo устанавливал на устройство еще одно приложение, которое исследователи назвали AmigoClicker. Данный вредонос – это обычная адварь, которая устанавливает прокси и загружает рекламу, принося своим операторам финансовую выгоду. Однако также AmigoClicker способен собирать информацию об аккаунтах Google, нажимать на кнопки в системных диалогах, скликивать рекламу в Facebook, а также оставлять самому себе положительные отзывы в Google Play.

В настоящее время оба вредоноса уже удалены из официального каталога приложений.