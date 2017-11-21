Стартап Confido рекламировал себя как удобное блокчейн-приложение для осуществления платежей и отслеживания поставок. С 6 по 8 ноября 2017 года Confido проводил первичное размещение токенов (Initial Coin Offering, ICO), в ходе которого удалось собрать $374 000. Но что теперь делать инвесторам стартапа, не совсем ясно, так как Confido, судя по всему, оказался обычной аферой.

В минувшие выходные пользователи заметили, что без каких-либо объяснений отключился сайт Confido, а затем были удалены все аккаунты проекта в социальных сетях (Twitter, Facebook, Reddit, Medium). Представитель стартапа опубликовал успокаивающее сообщение на сабреддите Confido, который в настоящее время тоже закрыт от посторонних глаз. Он писал, что компания столкнулась с некими юридическими трудностями, но скорее всего справится с ними и продолжит работу.

Аналогичное сообщение также было размещено в Medium-блоге проекта, но вскоре было удалено. Судя по всему, данное сообщение было написано одним из основателей стартапа, Йостом ван Дорном (Joost van Doorn), чей профиль LinkedIn и другие аккаунты так же были удалены и, по всей видимости, являлись фальшивкой.

Другой представитель проекта честно признался на Reddit, что понятия не имеет, что происходит с компанией. «Слушайте, я не знаю, что происходит. Удаление сайта и всех аккаунтов в социальных сетях стало для меня полнейшим сюрпризом», — писал он.

Если до начала этих странных событий рыночная капитализация Confido оценивалась в 10 000 000 долларов США, то сейчас токены проекта не стоят практически ничего.

Представители портала TokenLot, проводившего ICO от лица Confido (TokenLot оказывает такие услуги многим проектам), оказались в неприятной ситуации. «Сейчас мы единственный оставшийся в онлайне “след”, то есть люди пытаются связываться с нами и задавать вопросы, — рассказал один из основателей TokenLot по телефону журналистам Vice Motherboard. — Эти скамеры оказались очень хороши».