8 декабря 2017 года в Московской Школе Управления Сколково состоится конференция по блокчейн и криптовалютам Cryptospace Moscow . Событие обещает стать самой большой блокчейн-конференцией в Восточной Европе.

Большинство спикеров впервые выступят на мероприятии в России. В программе мероприятия числятся выступления: Вильяма Мугаяра, известного канадского автора нескольких книг о блокчейне, Эрика Гу, основателя Metaverse, Брянта Нильсона, директора Блокчейн Академии Нью-Йорка, Кристофа ван де Рек, руководителя европейского офиса NEM Foundation, Ричарда Кастеляйн, создателя Blockchain News, Мико Мацумара, партнера Pantera Capital и многих других.

Конференция будет состоять из 6 секций:

внедрение блокчейн-технологий;

развитие криптовалют;

due diligence ICO проектов;

крипто-трейдинг и крипто-биржи;

СМИ и издательский бизнес в блокчейн;

маркетинг в блокчейн.

В конференции примут участие представители крипто-фондов, крипто-бирж и блокчейн-предприниматели с мировым именем.

Среди спикеров будут основатели и управляющие таких известных компаний, как протокол Bancor (собравший 153 млн $ на ICO), блокчейн платформа NEM, инвестиционная платформа Bnktothefuture, крипто-фонд Pantera Capital, крипто-фонд Crypto Fund AG, Tokenmarket, а также журналисты американского Forbes, Investing.com, Venture Beat, Bitcoin Magazine и других авторитетных изданий.

Конференцию откроет один из самых авторитетных лидеров мнений в сфере блокчейн, Вильям Мугаяр. На мероприятии он презентует русское издание книги «Блокчейн для бизнеса».

Узнать больше и приобрести билеты на мероприятие можно здесь: cryptospace.moscow/ru