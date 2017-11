Специалист координационного центра CERT (CERT/CC) Уилл Дорманн (Will Dormann) обнаружил, что в ряде случаев защитный механизм Address Space Layout Randomisation (ASLR) работает некорректно, причем проблема появилась еще во времена Windows 8 и сохраняется по сей день, после релиза Windows 10.

Напомню, что ASLR (Address Space Layout Randomization или рандомизация размещения адресного пространства) – это защитный механизм, поддерживаемый практически всеми современными операционными системами, включая Windows, Linux, macOS, iOS и Android. По сути, ASLR случайным образом изменяет расположение в адресном пространстве различных важных структур данных: образов исполняемых файлов, подгружаемых библиотек, хипа и так далее. Дело в том, что зачастую для успешной реализации атаки злоумышленнику необходимо знать, где именно в адресном пространстве происходит выполнение кода того или иного приложения, а ASLR призван защитить систему от таких атак.

Actually, with Windows 7 and EMET System-wide ASLR, the loaded address for eqnedt32.exe is different on every reboot. But with Windows 10 with either EMET or WDEG, the base for eqnedt32.exe is 0x10000 EVERY TIME.

Conclusion: Win10 cannot be enforce ASLR as well as Win7! pic.twitter.com/Jp10nqk1NQ

— Will Dormann (@wdormann) November 15, 2017