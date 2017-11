ИБ-специалист Трой Марш (Troy Mursch) обнаружил, что для маскировки активности майнинговых скриптов теперь применяют даже диспетчер тегов Google. Все началось с того, что Марш заметил майнера на официальном сайте телеканала Globovisión.

In the case of @globovision's #cryptojacking incident, the #Coinhive code was injected via Google Tag Manager. pic.twitter.com/F8KnozikU7

— Bad Packets Report (@bad_packets) November 21, 2017