В начале текущей недели на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФРФ) появилось предупреждение о «новом виде мошенничества». Сообщение гласит:

«В последнее время в интернете появился ряд сайтов, где предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить “наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов”. На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев это порядка 100 000 рублей. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента. Возможно, есть и третий этап, но пресс-служба ПФР так далеко не заходила».

Более подробно о новом скаме вчера рассказали специалисты компании «Доктор Веб». Исследователи пишут, что в течение всей прошлой недели мошенники активно рассылали российским пользователям спам с предложением получить несуществующие выплаты от страховых компаний и внебюджетных фондов. Аналитики приводят пример текста такого письма:

«Здравствуйте. Решил отправить Вам письмо, так как случайно узнал о Вашей затруднительной жизненной ситуации в финансовом плане. В свое время я испытывал аналогичные проблемы, но мне удалось их преодолеть, причем с помощью не самого очевидного способа. Неочевидность его заключается не в сложности (с этим-то как раз все наоборот, и сложного ничего там нет), а в том, что его трудно найти. Я запросто поделюсь им с Вами и ничего не утаю. Пользуйтесь, надеюсь, что у Вас все сложится так же хорошо, как и у меня. Мое решение найдете тут.

Всех вам благ!»

Ссылки из таких писем вели на сайт, якобы принадлежащий некоему «Межрегиональному общественному фонду развития». Ссылаясь на несуществующее постановление Правительства РФ №192н, данный «фонд» уверял посетителей, что всем гражданам России (а также временно находящимся на ее территории иностранцам) полагаются выплаты от частных страховых фондов, но эти организации коварно скрывают этот факт от населения. Чтобы проверить, какая сумма причитается доверчивому гражданину, мошенники предлагают ввести в соответствующую форму номер пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС) или паспорта.

В предложенное поле можно ввести абсолютно любые цифры, результат будет одинаковым в любом случае: жертву заверят, что ей положены страховые выплаты на достаточно крупную сумму, как правило, несколько сотен тысяч рублей.

Как уже было сказано выше, перед выводом накоплений мошенники потребуют оплатить «доступ к базам данных», причем по сравнению с обещанной выплатой сумма фигурирует небольшая. Если доверчивый посетитель произведет оплату, никаких денег он, разумеется, не получит.

Специалисты «Доктор Веб» сообщают, что массовости этой вредоносной кампании не занимать. Так, исследователи уже обнаружили ряд зеркал «Межрегионального общественного фонда развития» и более десятка доменов, зарегистрированных ботами тех же мошенников. Многие из этих доменов содержат аббревиатуру «snils». Вероятно, эти адреса преступники планируют использовать в будущем.

Кроме того, на серверах, где размещаются страницы фальшивого фонда, было обнаружено множество других мошеннических проектов — от продажи сомнительных лекарственных препаратов, до гадания на картах «Таро». В частности, среди подобных проектов был найден «сервис Royal Point», якобы гарантирующий участникам прибыль от продажи неких «Пойнтов», и сайт, предлагающий зарабатывать 100 000 рублей в день на продаже доменов с заканчивающимся сроком делегирования.

Аналитики «Доктор Веб» не могли не отметить некую иронию происходящего, так как со страниц фейковых сайтов мошенники заверяют посетителей, что «на этой странице вы не найдете никаких лохотронов, фальшивых сайтов и прочей чепухи».