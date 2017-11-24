7 декабря 2017 года столица Казахстана впервые примет у себя конференцию  «Код информационной безопасности». Местом встречи специалистов станет отель «Казжол».

Посетив в этом году уже 25 городов в пяти государствах, серия бесплатных конференций для профессионалов в сфере кибербезопасности завершит свое самое масштабное турне в истории в столице Казахстана.

На мероприятие приедут известные эксперты из Москвы, Минска, Новосибирска и самой Астаны. В числе ключевых спикеров числятся:

  • Дмитрий Мананников (бизнес-консультант по ИБ, г. Москва);
  • Рустем Хайретдинов (InfoWatch, г. Москва);
  • Виталий Ли (эксперт по кибербезопасности, г. Астана);
  • Андрей Брызгин (Group IB, г. Москва).

Также с докладами выступят представители основных разработчиков средств защиты информации: ESET, StaffCop, IBA Group, Falcongaze и так далее.

Конференция обещает охватить все главные вопросы кибербезопасности: тренды, ключевые технологии, управление, практические проблемы ИБ и поиск их решений. Подробнее о программе и спикерах можно узнать на сайте codeib.ru/astana.

Напоминаем, что конференция абсолютно бесплатна для сотрудников отделов IT и ИБ. Но регистрация обязательна!

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