Посетив в этом году уже 25 городов в пяти государствах, серия бесплатных конференций для профессионалов в сфере кибербезопасности завершит свое самое масштабное турне в истории в столице Казахстана.
На мероприятие приедут известные эксперты из Москвы, Минска, Новосибирска и самой Астаны. В числе ключевых спикеров числятся:
- Дмитрий Мананников (бизнес-консультант по ИБ, г. Москва);
- Рустем Хайретдинов (InfoWatch, г. Москва);
- Виталий Ли (эксперт по кибербезопасности, г. Астана);
- Андрей Брызгин (Group IB, г. Москва).
Также с докладами выступят представители основных разработчиков средств защиты информации: ESET, StaffCop, IBA Group, Falcongaze и так далее.
Конференция обещает охватить все главные вопросы кибербезопасности: тренды, ключевые технологии, управление, практические проблемы ИБ и поиск их решений. Подробнее о программе и спикерах можно узнать на сайте codeib.ru/astana.
Напоминаем, что конференция абсолютно бесплатна для сотрудников отделов IT и ИБ. Но регистрация обязательна!
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