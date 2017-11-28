30 ноября 2017 года в Москве состоится форум Microsoft «Платформа цифрового бизнеса». Участники мероприятия получат практические рекомендации по внедрению технологических решений и созданию полноценной цифровой бизнес-инфраструктуры для достижения целей и задач организации.

Участники форума узнают подробности о возможных способах оптимизации процессов и изменения бизнес-модели предприятия с помощью технологических инструментов. Ведущие эксперты расскажут о наиболее эффективных для цифрового предприятия решениях: новом поколении облачных сервисов Microsoft, архитектурах управления данными на базе SQL Server 2017 и Azure, об эволюции Microsoft 365 и секретах управления с Dynamics 365.

Также на форуме будет представлен новый продукт облачного хранения данных Microsoft Azure Stack. Это гибридное облачное решение позволяет соответствовать политикам конфиденциальности разных организаций и хранить критически важные данные локально с возможностью бесшовного масштабирования в публичном облаке, а также пользоваться всеми облачными инструментами Azure в изолированных средах с максимальной производительностью и скоростью передачи данных.

Форум допускает как очное, так и интерактивное участие — участие в прямой трансляции. Первый вариант ориентирован на руководителей организаций и департаментов компаний, второй — на специалистов в области ИТ и информационной безопасности, архитекторов информационных систем, а также всех желающих больше узнать о цифровом бизнесе.

На форуме будут детально рассмотрены все тонкости построения и развития бизнеса в эпоху цифровой трансформации. Темы докладов будут посвящены вопросам финансового управления при применении облачных технологий, правовым аспектам деятельности компаний, а также правам и обязанностям сторон при использовании онлайн-сервисов.

Основная часть конференции пройдет на трех треках. На первом будут рассматриваться общие правила платформы цифрового бизнеса и состоятся две панельные дискуссии о финансовых и правовых аспектах сервисных моделей и облачных технологий. Второй трек посвящен технологиям платформы цифрового бизнеса и вопросам информационной безопасности. Участникам третьего трека предлагаются доклады об организации рабочей среды и трансформации стиля работы сотрудника цифрового бизнеса.

Среди спикеров: операционный директор Microsoft Павел Ершов, директор по маркетингу Дмитрий Марченко, директор департамента по работе с партнерами Анна Кулашова, советник Ethereum Foundation Владислав Мартынов, специалист по облачным платформам Dell EMC Андрей Николаев.

Выбравшим участие в прямой трансляции будут доступны 28 дополнительных докладов, посвященных практическим вопросам настройки рабочих мест, разработки бизнес-приложений и автоматизации бизнес-процессов. Расскажут об этом ведущие специалисты компании Microsoft и других участников российского рынка. Онлайн-трансляция конференция доступна на сайте http://msplatform.ru.

Для того чтобы принять очное участие в конференции, необходимо пройти регистрацию на сайте.