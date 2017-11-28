Завтра в Москве состоится воркшоп по написанию и деплою смарт-контракта в сети Ethereum. За три часа вы пройдете полный путь от опроса заказчика и согласования техпроекта до запуска самого контракта в сеть. Для полноценного участия рекомендуется взять свой ноутбук с macOS или Linux (но с Windows вы тоже можете справиться).

Регистрация на мероприятие по ссылке. Подписчикам «Хакера» скидка 20% на участие по коду m1xby735!

План воркшопа:

Формирование ТЗ​​​​​. Составление техпроекта​​. Написание кода (в том числе: модификаторы, конечный автомат состояний, OpenZeppelin, наследование, взаимодействие контрактов, режим паузы, withdrawal pattern). Тестирование требований автотестами. Код деплоя. Самоаудит. Развертывание в тестнете. Деплой в паблик. Верификация. Связи контрактов. Передача владения. Проверка связей и владельцев. Пробный шар в паблике.

Для подготовки вам потребуется:

Установленные Node.js 6.11+, Git.

Скачать и установить кошелек и ноду Ethereum с https://github.com/ethereum/mist/releases. Синхронизировать основную сеть не нужно.

Получить 10 эфира в тестовой сети на https://faucet.rinkeby.io.

​* Также желательно иметь возможность раздать себе Wi-Fi с телефона на случай неполадок с общей сетью.

Подробности по ссылке.