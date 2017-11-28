Завтра в Москве состоится воркшоп по написанию и деплою смарт-контракта в сети Ethereum. За три часа вы пройдете полный путь от опроса заказчика и согласования техпроекта до запуска самого контракта в сеть. Для полноценного участия рекомендуется взять свой ноутбук с macOS или Linux (но с Windows вы тоже можете справиться).

Регистрация на мероприятие по ссылке. Подписчикам «Хакера» скидка 20% на участие по коду m1xby735!

План воркшопа:

  1. Формирование ТЗ​​​​​.
  2. Составление техпроекта​​.
  3. Написание кода (в том числе: модификаторы, конечный автомат состояний, OpenZeppelin, наследование, взаимодействие контрактов, режим паузы, withdrawal pattern).
  4. Тестирование требований автотестами.
  5. Код деплоя.
  6. Самоаудит.
  7. Развертывание в тестнете.
  8. Деплой в паблик.
  9. Верификация.
  10. Связи контрактов.
  11. Передача владения.
  12. Проверка связей и владельцев.
  13. Пробный шар в паблике.

Для подготовки вам потребуется:

  • Установленные Node.js 6.11+, Git.
  • Скачать и установить кошелек и ноду Ethereum с https://github.com/ethereum/mist/releases. Синхронизировать основную сеть не нужно.
  • Получить 10 эфира в тестовой сети на https://faucet.rinkeby.io.
    ​* Также желательно иметь возможность раздать себе Wi-Fi с телефона на случай неполадок с общей сетью.

Подробности по ссылке.

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