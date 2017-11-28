Завтра в Москве состоится воркшоп по написанию и деплою смарт-контракта в сети Ethereum. За три часа вы пройдете полный путь от опроса заказчика и согласования техпроекта до запуска самого контракта в сеть. Для полноценного участия рекомендуется взять свой ноутбук с macOS или Linux (но с Windows вы тоже можете справиться).
Регистрация на мероприятие по ссылке. Подписчикам «Хакера» скидка 20% на участие по коду m1xby735!
План воркшопа:
- Формирование ТЗ.
- Составление техпроекта.
- Написание кода (в том числе: модификаторы, конечный автомат состояний, OpenZeppelin, наследование, взаимодействие контрактов, режим паузы, withdrawal pattern).
- Тестирование требований автотестами.
- Код деплоя.
- Самоаудит.
- Развертывание в тестнете.
- Деплой в паблик.
- Верификация.
- Связи контрактов.
- Передача владения.
- Проверка связей и владельцев.
- Пробный шар в паблике.
Для подготовки вам потребуется:
- Установленные Node.js 6.11+, Git.
- Скачать и установить кошелек и ноду Ethereum с https://github.com/ethereum/mist/releases. Синхронизировать основную сеть не нужно.
- Получить 10 эфира в тестовой сети на https://faucet.rinkeby.io.
* Также желательно иметь возможность раздать себе Wi-Fi с телефона на случай неполадок с общей сетью.
Подробности по ссылке.
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