Официальную страницу Blu в Facebook, сабредиты Android и IntoBlu, а также другие ресурсы наводнили недоумевающие владельцы устройств Blu One Life X2. Дело в том, что после последнего обновления ОС, выпущенного производителем в минувший вторник, 28 ноября 2017 года, смартфоны пользователей оказались блокированы. После обновления и перезагрузки устройства не принимают PIN-коды, а также простые и графические пароли, хотя пострадавшие стопроцентно уверены, что вводят правильные данные.

«Я обновил свой BLU Life One X2 два часа назад. Теперь он запрашивает пароль для доступа к Android, и я полностью отрезан от собственного телефона. Я перепробовал все, но абсолютно все пароли отмечены как неверные», — пишет один из пострадавших.

Также стоит сказать, что после десяти неудачных попыток входа все пользовательские данные удаляются с устройства, согласно стандартной политике Android.

Разработчики Blu уже признали проблему и сообщили, что работают над ее устранением. В настоящее время компания проводит расследование и пытается разобраться в том, что именно спровоцировало появление бага.

Согласно сведениям, полученным от операторов технической поддержки, компания рассматривает несколько вариантов разрешения ситуации. Так, инженеры Blu могут удаленно откатить неудачное обновление на пострадавших устройствах, но также пользователям могут предоставить возможность откатиться вручную, опубликовав специальный архив ZIP с патчем. Впрочем, второй вариант маловероятен, так как слишком сложен для большинства пользователей.

Пока, в качестве временного решения проблемы, пользователям порекомендовали сбросить устройства к заводским настройкам. Так как это ведет к неизбежной потере всех данных, немногие из пострадавших решились на данный шаг, но несколько смельчаков, обнуливших свои девайсы, сообщают, что это действительно помогает решить проблему и вернуть доступ к устройствам.