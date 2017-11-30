30 ноября с 09:30 (МСК) проходит бесплатная онлайн-трансляция форума Microsoft «Платформа цифрового бизнеса». Мероприятие посвящено всестороннему обсуждению популярной и важной темы внедрения технологических решений и создания полноценной цифровой бизнес-инфраструктуры для достижения целей и задач организации.

На форуме детально рассматриваются все тонкости построения и развития бизнеса в эпоху цифровой трансформации. Темы докладов посвящены вопросам финансового управления при применении облачных технологий, правовым аспектам деятельности компаний, а также правам и обязанностям сторон при использовании онлайн-сервисов.

Также уделено много внимания сценариям внедрения различных технологических инструментов и платформ на предприятии. В частности, будет представлено новое гибридное облачное решение Microsoft Azure Stack. Оно позволяет соответствовать политикам конфиденциальности разных организаций и хранить критически важные данные локально с возможностью бесшовного масштабирования в публичном облаке, а также пользоваться всеми облачными инструментами Azure в изолированных средах с максимальной производительностью и скоростью передачи данных.

У вас есть уникальная возможность:

Получить доступ к глубокому технологическому контенту: вас ждут 40 докладов от экспертов индустрии, из них 28 доступны только онлайн;

Узнать, как правильно настроить элементы платформы цифрового бизнеса для организации и эффективно использовать их для достижения целей и задач компании;

Стать участником виртуального экспертного сообщества, поделившись своим опытом и узнав точку зрения коллег.

Среди спикеров: операционный директор Microsoft Павел Ершов, директор по маркетингу Дмитрий Марченко, директор департамента по работе с партнерами Анна Кулашова, советник Ethereum Foundation Владислав Мартынов, специалист по облачным платформам Dell EMC Андрей Николаев.