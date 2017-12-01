2 декабря в Питере, в БЦ «МегаПарк», пройдет ежегодная (почти) встреча после ZeroNights с кодовым названием AfterAfterParty. На встрече помимо интересных докладов и приятного общения будет много подарков и сюрпризов!

Место: ул. Заставская 22, корпус 2 (БЦ «МегаПарк», от метро Московские ворота 10 минут пешком), офис компании SEMrush

Время: сбор в 15:30, начало 16:00

Доклады

AirXren’ – No one knows how it works

Егор Салтыков

В докладе речь пойдет о беспроводной технологии, используемой Apple в экосистеме среди своих устройств (той немногой информации, что есть), о том, как это работает, а также о приватности и багах, что встречались ранее.

Горе от ума. С++ smart pointers

Антон Великанов

Рассказ о том, про что забывают разработчики, используя умные указатели.

Взлом роботов до Скайнета (доклад будет читаться на английском)

Лукас Апа

Роботы становятся мейнстримом. В ближайшем будущем они будут повсюду: на военных миссиях, в операционных, на строительстве небоскребов, в магазинах, больницах и коммерческих компаниях, в постели, у плиты и на семейных вечерах. Используя реалистичные сценарии, мы расскажем, как небезопасны современные робототехнологии и почему взломанные роботы представляют большую опасность, чем другие уязвимые технологии. Наша цель — сделать роботов более безопасными и предотвратить эксплуатацию уязвимостей, которые могут нанести серьезный ущерб компаниям, клиентам и тому, что находится вокруг.

P.S. Есть ещё места под 1-2 доклада (от 15 до 40 минут). Ждём ваших заявок на defconrussia@gmail.com!