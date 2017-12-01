2 декабря в Питере, в БЦ «МегаПарк», пройдет ежегодная (почти) встреча после ZeroNights с кодовым названием AfterAfterParty. На встрече помимо интересных докладов и приятного общения будет много подарков и сюрпризов!
Место: ул. Заставская 22, корпус 2 (БЦ «МегаПарк», от метро Московские ворота 10 минут пешком), офис компании SEMrush
Время: сбор в 15:30, начало 16:00
Доклады
- AirXren’ – No one knows how it works
Егор Салтыков
В докладе речь пойдет о беспроводной технологии, используемой Apple в экосистеме среди своих устройств (той немногой информации, что есть), о том, как это работает, а также о приватности и багах, что встречались ранее.
- Горе от ума. С++ smart pointers
Антон Великанов
Рассказ о том, про что забывают разработчики, используя умные указатели.
- Взлом роботов до Скайнета (доклад будет читаться на английском)
Лукас Апа
Роботы становятся мейнстримом. В ближайшем будущем они будут повсюду: на военных миссиях, в операционных, на строительстве небоскребов, в магазинах, больницах и коммерческих компаниях, в постели, у плиты и на семейных вечерах. Используя реалистичные сценарии, мы расскажем, как небезопасны современные робототехнологии и почему взломанные роботы представляют большую опасность, чем другие уязвимые технологии. Наша цель — сделать роботов более безопасными и предотвратить эксплуатацию уязвимостей, которые могут нанести серьезный ущерб компаниям, клиентам и тому, что находится вокруг.
P.S. Есть ещё места под 1-2 доклада (от 15 до 40 минут). Ждём ваших заявок на defconrussia@gmail.com!
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