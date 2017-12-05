Представители Американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC) обратились (PDF) в федеральный суд Нью-Йорка и потребовали немедленно прекратить деятельность канадского стартапа PlexCoin, обвинив последний в мошенничестве.

По информации SEC, глава и основатель PlexCoin, а также стоящей за проектом компании PlexCorps, Доминик Лакруа (Dominic Lacroix) и его партнер Сабина Паради-Ройе (Sabrina Paradis-Royer) — мошенники-рецидивисты, у которых уже были проблемы с законом в родной Канаде. В частности, в Квебеке активы Лакруа уже были заморожены по решению местных властей.

PlexCoin позиционировал себя, как Ethereum новую децентрализованную криптовалюту нового поколения на базе Ethereum, но при этом на официальном сайте стартапа можно найти лишь общие слова и размытые обещания, без какой-либо конкретики и объяснений, что такое PlexCoin и зачем он нужен.

Тем не менее, еще в августе 2017 года компания успешно запустила ICO и, по данным SEC, успела собрать более 15 000 000 долларов с тысяч инвесторов. Стартап обещал покупателям токенов огромные прибыли, вплоть до 1354% за 30 дней. Все вырученные в ходе ICO средства компания обещала потратить на «разработку ПО», ведь над проектом, согласно его официальному сайту, работает международная команда экспертов.

Представители SEC пишут, что у PlexCoin нет никакой группы разработки и тем более «международной команды экспертов». Более того, стартап не раскрывал личности своих основателей, так как Лакруа и Паради-Ройе ранее уже имели проблемы с законом в Канаде и обвинялись в мошенничестве. По данным представителей Американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, все собранные миллионы были пущены на личные нужды руководителей «стартапа», включая дорогостоящий ремонт дома.

Вчера, 4 декабря 2017 года, судья удовлетворил прошение SEC и заморозил все активы PlexCorps, а также Лакруа и Паради-Ройе. Ожидается, что заморозка средств сможет эффективно остановить мошенническое ICO.

Также представители появившегося в сентябре 2017 года киберподразделения SEC отмечают, что PlexCoin работал в США незаконно, так как ICO не было зарегистрировано должным образом. В последние месяцы SEC активно работает над принятием различных правил и норм проведения первичного размещения токенов, стараясь сделать ICO прозрачным, законным и безопасным для потенциальных инвесторов. Обвинения, выдвинутые против PlexCorps и ее организаторов, стали первым делом такого рода для недавно сформированного подразделения.