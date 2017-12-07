В ближайшие выходные, 9 и 10 декабря в теххабе «Ключ» будет плотно упакованный технический интенсивный курс «Погружение в блокчейн».

Слушатели курса получат фундаментальное понимание технической и юридической базы блокчейн-технологий — криптографический фундамент, консенсусы и майнинг, технические тонкости ICO, юридическая практика. Если не уверен, что до конца понимаешь, как работают криптовалюты, почему они растут и как с ними работать, пора это менять.

Курс проводится совместно с компанией cych.io и приглашенными экспертами Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ.

Подробности и регистрация

Спикеры:

  • Сергей Прилуцкий — co-founder MixBytes, software engineer
  • Юрий Васильчиков — co-founder MixBytes, manager, developer

Программа рассчитана на два дня.

День 1. Криптография, блокчейн, биткойн: срываем покровы

  • Введение в криптографию
  • Блокчейн
  • Движок Graphene и проекты на его основе
  • Блокчейн и бизнес

День 2. Технология ICO и мировая юридическая практика

  • Блокчейн как маркетинговая «свистелка» и блокчейн как прорыв
  • Блокчейн и право. Правовые аспекты ITO/ICO
  • Выявление резидентов нужных стран в своем проекте
  • Опыт организации существующих криптобирж и других профессиональных участников: Coinbase, BTCC, Payment21 и другие

Подробности и регистрация

Подписчикам «Хакера» скидка 20% на участие по коду m1xby735!

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