Слушатели курса получат фундаментальное понимание технической и юридической базы блокчейн-технологий — криптографический фундамент, консенсусы и майнинг, технические тонкости ICO, юридическая практика. Если не уверен, что до конца понимаешь, как работают криптовалюты, почему они растут и как с ними работать, пора это менять.
Курс проводится совместно с компанией cych.io и приглашенными экспертами Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ.
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Спикеры:
- Сергей Прилуцкий — co-founder MixBytes, software engineer
- Юрий Васильчиков — co-founder MixBytes, manager, developer
Программа рассчитана на два дня.
День 1. Криптография, блокчейн, биткойн: срываем покровы
- Введение в криптографию
- Блокчейн
- Движок Graphene и проекты на его основе
- Блокчейн и бизнес
День 2. Технология ICO и мировая юридическая практика
- Блокчейн как маркетинговая «свистелка» и блокчейн как прорыв
- Блокчейн и право. Правовые аспекты ITO/ICO
- Выявление резидентов нужных стран в своем проекте
- Опыт организации существующих криптобирж и других профессиональных участников: Coinbase, BTCC, Payment21 и другие
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