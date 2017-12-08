Высшая школа информационной безопасности HackerU совместно с израильской блокчейн-ассоциацией проведут практический курс по блокчейн-технологии. Занятия пройдут с 15 по 17 декабря по адресу Москва, Варшавское шоссе, 9, Ряды Солдатенкова, к. 2.

Блокчейн — технология, всего за несколько лет прошедшая путь от перспективной идеи до востребованного рынком инструмента, которым активно пользуются банки, компании и целые государства. Смарт-контракты уже трансформируют различные сферы экономики — от микроплатежей и сложных финансовых операций до логистики и медицины.

Участники курса узнают о принципах работы виртуальных валют, научатся создавать блокчейн-проекты и разрабатывать безопасные смарт-контракты, а также ориентироваться в правовых аспектах цифровой экономики.

На курс приглашаются разработчики блокчейн-платформ, архитекторы блокчейн-проектов, ИТ-эксперты, а также энтузиасты, самостоятельно осваивающие новые технологии. Занятия будут проводить специалисты-практики: основатель израильской блокчейн-ассоциации Роман Гольд, эксперт по кибербезопасности Омер Грайсман, вирусный аналитик «Лаборатории Касперского» Александр Колесников, академический директор компании HackerU Russia Александр Павлов и другие сотрудники известных ИТ-компаний.

В программе курса:

изучение базовых принципов блокчейн-технологии;

освоение основ криптографических методов и алгоритмов, лежащих в основе блокчейн-технологии;

разбор юридических аспектов применения блокчейн-технологии;

практические занятия по применению блокчейн-технологии для создания цифровых активов, в том числе по развертыванию кластеров, подключению к бирже и майнингу;

практикум по платформе Ethereum и инструментарию для создания смарт-контрактов.

Занятия будут проходить утром и вечером. После завершения курса все участники получат сертификат и им будет предоставлена возможность продолжить обучение по углубленной программе на специальных условиях.