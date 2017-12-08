Подробнее о курсе
Блокчейн — технология, всего за несколько лет прошедшая путь от перспективной идеи до востребованного рынком инструмента, которым активно пользуются банки, компании и целые государства. Смарт-контракты уже трансформируют различные сферы экономики — от микроплатежей и сложных финансовых операций до логистики и медицины.
Участники курса узнают о принципах работы виртуальных валют, научатся создавать блокчейн-проекты и разрабатывать безопасные смарт-контракты, а также ориентироваться в правовых аспектах цифровой экономики.
На курс приглашаются разработчики блокчейн-платформ, архитекторы блокчейн-проектов, ИТ-эксперты, а также энтузиасты, самостоятельно осваивающие новые технологии. Занятия будут проводить специалисты-практики: основатель израильской блокчейн-ассоциации Роман Гольд, эксперт по кибербезопасности Омер Грайсман, вирусный аналитик «Лаборатории Касперского» Александр Колесников, академический директор компании HackerU Russia Александр Павлов и другие сотрудники известных ИТ-компаний.
Подробнее о курсе
В программе курса:
- изучение базовых принципов блокчейн-технологии;
- освоение основ криптографических методов и алгоритмов, лежащих в основе блокчейн-технологии;
- разбор юридических аспектов применения блокчейн-технологии;
- практические занятия по применению блокчейн-технологии для создания цифровых активов, в том числе по развертыванию кластеров, подключению к бирже и майнингу;
- практикум по платформе Ethereum и инструментарию для создания смарт-контрактов.
Занятия будут проходить утром и вечером. После завершения курса все участники получат сертификат и им будет предоставлена возможность продолжить обучение по углубленной программе на специальных условиях.
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