Курсы криптовалют продолжают расти, СМИ сообщают о новых рекордах Bitcoin практически каждый день, и все чаще злоумышленники предпочитают не майнить криптовалюту самостоятельно, но красть ее у других пользователей.

Специалисты Forcepoint Security Labs начали отслеживать развитие вредоноса Quant еще в прошлом году, когда он использовался для распространения вымогателя Locky Zepto и семейств малвари Pony. По данным исследователей, малварь продается на русскоязычных хакерских форумах, и продавец, известный под псевдонимами MrRaiX или DamRaiX, рекламирует свое решение, как простой лоадер с поддержкой гео-таргетинга, умеющий запускать EXE и DLL.

Однако новая модификация Quant сделала эту довольно простую малварь чуть более сложной. Изучив панель администратора Quant на недавно зарегистрированном домене, специалисты обнаружили, что теперь вредонос по умолчанию подгружает с управляющего сервера криптовалютный стилер bs.dll.c, а также модуль zs.dll.c, предназначенный для хищения учетных данных, и SQLite-библиотеку sql.dll.c, необходимую для работы Z*Stealer.

Bs.dll.c (он же MBS) представляет собой библиотеку, которая сканирует Application Data в поисках поддерживаемых криптовалютных кошельков, извлекает все возможные данные и отправляет их на сервер операторов малвари. Данная функция работает против оффлайновых кошельков Bitcoin (MultiBit и Electrum), Terracoin, Peercoin и Primecoin.

Инструмент для хищения учетных данных, Z*Stealer, ворует логины и пароли, как из приложений, так и самой ОС. Собранную информацию стилер передает через запрос HTTP POST к специальной PHP-странице на серверной стороне. В числе прочего Z*Stealer похищает учетные данные Wi-Fi сетей, Chrome, FTP клиентов, почтовых клиентов Thunderbird и Outlook Express, и так далее.

Исследователи Forcepoint Security Labs пишут, что эти хотя два модуля продаются отдельно, автор малвари старается соблюсти баланс цен. Так, MBS можно приобрести отдельно за $100 (плюс $15 за каждый последующий апдейт). Z*Stealer так же обойдется в $100 за полную лицензию, $50 за базовую лицензию, а каждое вышедшее обновление тоже будет стоить $15 дополнительно. В то же время цена полной лицензии на Quant составляет $275.