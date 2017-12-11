Независимый ИБ-специалист Майкл Минг (Michael Myng) сообщил, что обнаружил странную функциональность в файле SynTP.sys, который является частью драйвера Synaptics Touchpad, использующегося во многих моделях ноутбуков компании HP.

Oh well. Keylogger in HP's SynTP.sys. Off by default. Vendor contacted. Fix released and pushed. Blog post is on the way. — ZwClose (@zwclose) December 6, 2017

Минг уже опубликовал подробный технический отчет, в котором объяснил, что функциональность, фиксирующая все нажатия клавиш, по умолчанию отключена, однако для ее включения понадобится лишь внести небольшие изменения в реестр.

Исследователь пишет, что этим встроенным в ноутбуки HP кейлоггером могут воспользоваться злоумышленники. Активировав это «штатное средство слежения», преступники получат немалое преимущество, ведь такой кейлоггер не вызовет никаких подозрений у антивирусных продуктов. По сути, хакерам понадобится только обойти UAC и внести коррективы в реестр (напомню, что способов обхода UAC насчитывается более десятка).

После того как специалист сообщил разработчикам HP о своей «находке», те признали, что данная функциональность была забыта в коде случайно, и исходно она предназначалась для отладки и тестирования.

На сайте HP можно найти список моделей ноутбуков, уязвимых перед данной проблемой. Как оказалось, «спящий» кейлоггер был представлен более чем в 450 устройствах, из которых 303 модели – это обычные потребительские лэптопы, а еще 172 модели ориентированы на коммерческий рынок. В списке числятся устройства из линеек mt**, 15*, OMEN, ENVY, Pavilion, Stream, ZBook, EliteBook, а также серии ProBook и Compaq.

Инженеры HP уже опубликовали патчи, удаляющие кейлоггер из кода, так что пользователям уязвимых ноутбуков рекомендуется обновиться.

Напомню, что это не первый случай, когда в устройствах HP обнаруживают шпионскую функциональность. Так, весной 2017 года, кейлоггер был найден в составе Conexant HD Audio Driver Package. Как оказалось, аудиодрайвер «запоминает» все нажатия клавиш и сохраняет информацию в локальный файл, доступный любому желающему.