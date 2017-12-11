Независимый ИБ-специалист Майкл Минг (Michael Myng) сообщил, что обнаружил странную функциональность в файле SynTP.sys, который является частью драйвера Synaptics Touchpad, использующегося во многих моделях ноутбуков компании HP.

Минг уже опубликовал подробный технический отчет, в котором объяснил, что функциональность, фиксирующая все нажатия клавиш, по умолчанию отключена, однако для ее включения понадобится лишь внести небольшие изменения в реестр.

Исследователь пишет, что этим встроенным в ноутбуки HP кейлоггером могут воспользоваться злоумышленники. Активировав это «штатное средство слежения», преступники получат немалое преимущество, ведь такой кейлоггер не вызовет никаких подозрений у антивирусных продуктов. По сути, хакерам понадобится только обойти UAC и внести коррективы в реестр (напомню, что способов обхода UAC насчитывается более десятка).

После того как специалист сообщил разработчикам HP о своей «находке», те признали, что данная функциональность была забыта в коде случайно, и исходно она предназначалась для отладки и тестирования.

На сайте HP можно найти список моделей ноутбуков, уязвимых перед данной проблемой. Как оказалось, «спящий» кейлоггер был представлен более чем в 450 устройствах, из которых 303 модели – это обычные потребительские лэптопы, а еще 172 модели ориентированы на коммерческий рынок. В списке числятся устройства из линеек mt**, 15*, OMEN, ENVY, Pavilion, Stream, ZBook, EliteBook, а также серии ProBook и Compaq.

Инженеры HP уже опубликовали патчи, удаляющие кейлоггер из кода, так что пользователям уязвимых ноутбуков рекомендуется обновиться.

Напомню, что это не первый случай, когда в устройствах HP обнаруживают шпионскую функциональность. Так, весной 2017 года, кейлоггер был найден в составе Conexant HD Audio Driver Package. Как оказалось, аудиодрайвер «запоминает» все нажатия клавиш и сохраняет информацию в локальный файл, доступный любому желающему.

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