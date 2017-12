Независимый ИБ-специалист Майкл Минг (Michael Myng) сообщил, что обнаружил странную функциональность в файле SynTP.sys, который является частью драйвера Synaptics Touchpad, использующегося во многих моделях ноутбуков компании HP.

Oh well. Keylogger in HP's SynTP.sys. Off by default. Vendor contacted. Fix released and pushed. Blog post is on the way.

— ZwClose (@zwclose) December 6, 2017